Maxi incidente sulla autostrada A8 a Legnano: ci sono 2 morti e almeno 5 feriti, maxi coda per Milano

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 11 di domenica 26 marzo sull’Autolaghi, la A8 Milano-Varese, all’altezza dell’uscita Legnano. Il bilancio è di due persone morte e di cinque feriti.

Cosa si sa sul maxi incidente sull’A8 a Legnano

Stando a quanto riportato da ‘Il Giorno’, a scontrarsi sull’autostrada A8 all’uscita di Legnano sono state quattro automobili.

Ancora non si conosce l’esatta dinamica che ha portato alla carambola tra vetture.

L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 26 marzo all'uscita di Legnano sull'autostrada A8 Milano-Varese.

Il bilancio dei morti e dei feriti dell’incidente

Nell’incidente stradale avvenuto sull’Autolaghi nella mattinata di domenica 26 marzo sono rimaste uccise due persone mentre i feriti sono cinque, di cui uno, stando a ‘Il Giorno’, sarebbe in condizioni di salute gravissime. Al momento, però, le informazioni sull’incidente sono ancora frammentarie.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i soccorritori del 118 con elicottero, automediche e ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Autostrada chiusa al traffico sull’A8 Milano-Varese

In seguito alla carambola tra quattro automobili all’uscita di Legnano, sulla A8 Milano-Varese è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Milano.

La circolazione è stata in gran parte ripristinata a partire dalle 15:00. Solo fra Busto Arsizio e Lainate si rilevano code a tratti.

Chi viaggia in direzione Milano “deve uscire a Castellanza e può rientrare in A8 a Saronno. In alternativa si consiglia di percorrere la A36 Pedemontana e quindi la A9 in direzione Milano”. Incolonnamenti si sono registrati anche in senso opposto.