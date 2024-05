Test di Medicina martedì 28 maggio per oltre 71 mila candidati: come sarà la prova, 60 domande in 100 minuti

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Debutta domani, martedì 28 maggio, il nuovo test per l’accesso a Medicina e Odontoiatria. Sono oltre 71mila gli iscritti totali: per lo svolgimento della prova, che consisterà in 60 domande, i candidati avranno a disposizione un tempo massimo di 100 minuti. Mercoledì 29 sarà invece la volta del test per l’ammissione a Veterinaria. Una seconda sessione è prevista per il 30 luglio per Medicina e il 31 per Veterinaria: vi potranno partecipare anche gli iscritti alla prima sessione.

Il nuovo test di Medicina in programma martedì 28 maggio: come funziona

Il nuovo test fa il suo debutto dopo il disastroso esperimento del Tolc Med, sottoposto a diversi ricorsi e polemiche e per questo archiviato.

A partire dal 5 maggio sono online i 3.500 quesiti con relative soluzioni: tra questi ne verranno estratti 60, che rappresenteranno il test.

Fonte foto: ANSA Aspiranti matricole durante i test di medicina alla Sapienza di Roma

Le materie previste, come riportato da Repubblica, sono 5: Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi (245 domande totali, ne saranno selezionate 4), “Ragionamento logico e problemi” (280 domande, 5 selezionate), “Chimica” (1.015 domande, 15 selezionate), “Biologia” (1.190 domande, 23 selezionate), “Matematica e fisica” (770 domande, 13 selezionate).

La durata

I candidati avranno a disposizione 100 minuti.

Si parte con il test alle 13, quindi la fine è programmata per le 14.40. Si invitano gli studenti a presentarsi in anticipo, in modo da svolgere con calma le operazioni di riconoscimento e di ammissione.

Il punteggio

Per ogni risposta esatta ai quesiti verranno assegnati 1,5 punti, mentre per ogni risposta sbagliata verranno tolti 0,4 punti. Per le risposte omesse i punti saranno zero.

Si risulta idonei se si sono totalizza almeno 20 punti. Il massimo è di 90 punti.

I candidati possono fare più test, come detto anche quello di luglio, e poi scegliere il punteggio migliore ai fini dell’inserimento nella graduatoria, che permette anche di stabilire in quale Università si svolgerà la formazione.

I dati sugli iscritti

Come riportato da Ansa, quest’anno gli iscritti alle prove sono oltre 71mila.

Per Medicina e Chirurgia sono attualmente previsti 20.867 posti. Di questi 1.400 sono riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero.

1.535, invece, i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria. Di questi 116 sono riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero.