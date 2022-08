Tessera sanitaria, mancano i microchip: cade la funzione di Carta nazionale dei servizi. Ecco cosa cambia

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Le tessere sanitarie di nuova emissione potranno essere senza microchip, provocando disagi per i cittadini nei servizi on-line delle pubbliche amministrazioni. A stabilirlo è stato il ministero dell’Economia, con un decreto nel quale si autorizza dall’1 giugno il ritorno al passato a causa della carenza di semiconduttori sul mercato mondiale, che sta mettendo alle strette la tecnologia di uso quotidiano in diversi ambiti. In questo caso l’assenza del microchip farà perdere alla tessera la funzione di Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) cessando il valore di documento di identità utile per l’accesso ai portali istituzionali.

Tessera sanitaria, la proroga della scadenza

Pubblicato il 9 giugno in Gazzetta ufficiale, il provvedimento prevede, come comunicato dal Mef, la “possibilità” che le tessere sanitarie vengano stampate senza microchip e non che tutte ne siano sprovviste.

Le versioni senza microchip saranno dunque utilizzabili solo come Codice Fiscale e Tessera Europea Assistenza Malattia, (TEAM) cioè di accesso alle cure anche negli altri Paesi Ue e SEE, ma non avrà più valore di identificazione, autenticazione online e firma elettronica avanzata, per i rapporti con le Pubbliche amministrazioni.

Tessera sanitaria, la proroga della scadenza

Per cercare di risolvere il problema il Ministero ha deciso di prorogare la scadenza delle vecchie Cns con il chip che varranno così automaticamente fino al 31 dicembre del 2023, anche se è indicata una data diversa.

I cittadini potranno estendere la validità nella sezione del portale del ministero dell’Economia dedicata alla tessera sanitaria e, tramite l’aggiornamento del software indicato, continuare a utilizzare la carta in possesso.

Per andare a buon fine, il procedimento andrà effettuato però prima della scadenza e sarà necessario possedere il codice Pin ricevuto con l’invio della tessera.

Tessera sanitaria senza microchip: cosa cambia

Come spiegato dalle aziende sanitarie, le tessere sanitarie prive di microchip non permetteranno di pagare i ticket in modo automatico o accedere al fascicolo sanitario elettronico tramite il lettore di carta.

“Dal punto di vista sanitario è possibile bypassare il problema compilando in modo manuale gli estremi per pagare il ticket – scrivono le Usl in risposta alle molte lamentele ricevute – o in alternativa inserendo la ricetta bianca nella feritoia sotto lo schermo della macchinetta“.

Rispetto all’accesso al fascicolo sanitario elettronico “si consiglia di attivare il Sistema pubblico di Identità digitale, la Spid, e accedere tramite quella modalità”, concludono dall’Usl.