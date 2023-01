Terremoto Albania, epicentro vicino Tirana: due forti scosse, magnitudo fino a 4.7. Panico, gente in strada

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Paura nella notte, in Albania. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 4.1 e l’altra di magnitudo 4.7, sono state registrate alle 22:45 di domenica 15 gennaio. L’epicentro è stato a 5 chilometri a nord-est di Tirana, secondo quanto riferito dall’Istituto albanese di Geoscienza. Il forte sisma sarebbe stato sentito in molte città albanesi, ma non solo.

La doppia scossa

Le scosse, a distanza di 7 minuti l’una dall’altra, sono state avvertite in tutto l’Albania e nel resto dei Balcani, in particolare in Macedonia del Nord.

Dopo la seconda, la gente si sarebbe riversata nelle strade, secondo quanto riferito dall’Agi.

Fonte foto: 123RF

Per la stampa albanese, sarebbero stati segnalati alcuni lievi danni nell’Unità Amministrativa di Xiber, Comune di Klos.

Tutte le strutture della Protezione Civile sono rimaste in stand-by e in costante contatto con tutti i Comuni del Paese.

Servizi di emergenza in allerta

Dopo l’ondata di terremoti, tutti i servizi di emergenza del Comune di Tirana sono stati messi in piena allerta.

Il tweet del sindaco

Il sindaco, Erion Veliaj, ha invitato i cittadini a segnalare eventuali problemi ai numeri di emergenza: “Un’ondata di terremoti è stata avvertita a Tirana. I nostri servizi di emergenza sono in piena allerta! Per eventuali problemi nelle abitazioni o nelle strade di montagna, si prega di avvisare immediatamente al n. 112 o i pompieri al n. 128. Prendetevi cura l’uno dell’altro!”, ha scritto su Twitter.