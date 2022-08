Tennis, Serena Williams annuncia il ritiro: lascerà dopo i prossimi Us Open. Il messaggio su Instagram

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Serena Williams ha annunciato il ritiro dal tennis. Considerata una delle più grandi tenniste di sempre, compirà 41 anni il prossimo 26 settembre. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram: “Mi piace molto il tennis, ma ora è iniziato il conto alla rovescia”. Molto probabilmente la vincitrice di 23 slam abbandonerà il tennis dopo i prossimi Us Open, in programma a New York tra l 29 agosto e l’11 settembre. Serena Williams in carriera ha vinto in totale 73 titoli ed è stata numero uno al mondo per 319 settimane, record battuto solo da Steffi Graf e Martina Navratilova.

Serena Williams annuncia il suo ritiro su Vogue e su Instagram

Su Instagram Serena Williams ha pubblicato la copertina di Vogue in cui, di fatto, la tennista annuncia il suo con un articolo scritto di suo pugno. Una modalità simile a quella utilizzata due anni fa da Maria Sharapova per annunciare il suo ritiro.

“Arriva il momento in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa”, ha scritto nel post di accompagnamento su Instagram.

“Ora è iniziato il conto alla rovescia, devo concentrarmi sull’essere mamma, sui miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente un’altra, eccitante, Serena. Mi godrò queste prossime settimane”, ha aggiunto.

Sport e differenze tra uomo e donna: il parere di Serena Williams

Serena Williams ha spiegato che “ritiro” non è una parola che ha il coraggio di pronunciare. “Preferisco parlare di evoluzione, mi sto evolvendo lontano dal tennis, verso altre cose che sono importanti per me. Il conto alla rovescia è iniziato”, sono le parole della tennista.

Nell’articolo Serena Williams affronta anche le differenze tra un uomo e una donna entrambi sportivi di primo livello: “Non ho mai voluto dover scegliere tra il tennis e la famiglia – ha scritto – Non penso sia giusto, se fossi un maschio non dovrei scrivere questo, perché sarei là fuori a giocare e vincere mentre mia moglie si prende cura della famiglia e fisicamente la allarga”.

Serena Williams: “Non sono sollevata all’idea di ritirarmi dal tennis”

“Amo essere una donna e ho amato ogni secondo della gravidanza di Olympia – ha precisato Serena Williams – molti non hanno capito che ero incinta di due mesi quando ho vinto gli Australian Open nel 2017. Ma questo mese compio 41 anni e qualcosa devo cedere”.

A differenza di altre colleghe tenniste, come Ashleigh Barty e Caroline Wozniacki, Serena Williams precisa che lei non è affatto sollevata all’idea di smettere.

Serena Williams, attualmente, è impegnata nel torneo Wta 1000 di Toronto e, in vista degli Us Open, parteciperà anche al Wta 1000 di Cincinnati.