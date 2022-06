Morto Gianni Clerici, giornalista e grande firma del tennis: aveva 91 anni, chi era

Il mondo del giornalismo e su tutti quello del tennis piangono per la scomparsa di Gianni Clerici, storica firma de “La Repubblica”. Lo scrittore, nonché ex tennista, aveva 91 anni e si è spento presso la sua casa di Bellagio, lungo il Lago di Como, lunedì 6 giugno 2022. A luglio avrebbe compiuto 92 anni e nel 2020 era stato colpito da ictus.

Gianni Clerici, storica firma del tennis

Una vita dedicata al mondo delle racchette, dal campo alla carta stampata. Il nome di Gianni Clerici è legato in maniera indissolubile al tennis e nessuno come lui l’ha mai saputo raccontare e scrivere. Storico collaboratore de “La Repubblica”, ha lavorato anche con “La Gazzetta dello Sport” e “L’Espresso”.

Arguto commentatore televisivo, ha formato con Rino Tommasi una coppia irresistibile che ha raccontato con passione lo sport a generazioni di appassionati. Nel 2011, durante l’edizione di Wimbledon, la storica coppia venne sciolta a causa della decisione di Sky di far commentare le partite del major inglese dagli studi di Milano e non più “dal posto” a Londra.

Chi era Gianni Clerici

Nato a Como il 24 luglio 1930, Clerici è stato campione italiano di doppio, in coppia con Fausto Gardini nel 1947 e nel 1948. Vinse “la Coppa de Galea” e anche il Monte Carlo New Eve Tournament, prima di arrivare anche sull’erba di Wimbledon nel 1953 e sulla terra rossa del Roland Garros nel 1954.

Appesa la racchetta, Clerici ha cominciato a collaborare con “La Gazzetta dello Sport” diventando “l’uomo del tennis”. Lo è stato per decenni poi su “La Repubblica” e nel 2006, per il numero e la qualità delle sue pubblicazioni dedicate allo sport della racchetta, è stato inserito nella International Tennis Hall of Fame, traguardo raggiunto solo dall’altro italiano Nicola Pietrangeli.

È stato anche autore di testi narrativi come la trilogia I gesti bianchi, la raccolta di racconti Una notte con la Gioconde i romanzi Australia felix e 2084. La dittatura delle donne. Tra i suoi lavori anche raccolte poetiche (Postumo in vita, 2005; Il suono del colore, 2011) e saggi storici (Mussolini. L’ultima notte, 2007). Nel 2010 Veronica Lavenia e Piero Pardini hanno pubblicato la sua biografia, dal titolo Il cantastorie instancabile. Gianni Clerici lo scrittore, il poeta il giornalista.