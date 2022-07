Targhe Tenco, da Marracash a Elisa: tutti i vincitori 2022

Sono stati annunciati i vincotori delle Targhe Tenco 2022. Le Targhe saranno consegnate nell’edizione 2022 della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco), in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 20 al 22 ottobre. Tra i vincitori spiccano i nomi di Marracash ed Elisa.

Targhe Tenco 2022, il “disco dell’anno” è di Marracash

Marracash ha conquistato la Targa Tenco 2022 nella categoria “Miglior disco in assoluto” con il suo ultimo album intitolato ‘Noi, loro, gli altri‘, uscito a novembre 2021 per Island/Universal Music. La notizia della vittoria è arrivata nel giorno in cui, dallo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), parte il “Persone Tour” del rapper.

Targhe Tenco 2022, la “migliore canzone” è di Elisa

La Targa Tenco 2022 per la “Migliore canzone” è stata vinta da ‘O forse sei tu‘ (Island Records/Universal Music Italia), scritta da Elisa Toffoli e Davide Petrella e presentata da Elisa al Festival di Sanremo 2022. Il brano ha ottenuto il maggior numero di voti (53).

Fonte foto: ANSA Elisa si è aggiudicata la Targa Tenco 2022 per la “miglior canzone” con il brano ‘O forse sei tu’ presentato al Festival di Sanremo 2022, dove invece aveva vinto il Premio Giancarlo Bigazzi.

Targhe Tenco 2022, la “migliore opera prima” è di Ditonellapiaga

Per la sezione “Migliore opera prima”, la Targa Tenco 2022 è andata a Ditonellapiaga per l’album ‘Camouflage‘ (Dischi Belli/BMG Italy). Con 51 preferenze, la cantante ha avuto la meglio, tra gli altri, anche su Blanco e Ariete.

Targhe Tenco 2022: gli altri premi

‘Petali’ (BMG Rights Management) di Simona Molinari è risultato l’album più apprezzato per la categoria “Interpreti di canzoni”, con 53 voti. Per quanto riguarda la Targa Tenco 2022 per il “Miglior album in dialetto”, l’opera più apprezzata è stata quella degli ‘A67 (con 54 voti), ‘Jastemma’ (Squilibri editore).

La Targa Tenco 2022 per il “miglior album collettivo a progetto”, i maggiori consensi sono stati ottenuti da ‘The Gathering’ (Quiet) prodotto da Ferdinando Arnò (54 voti).