Incidente prima del concerto di Elisa a Bassano Del Grappa: tragedia sfiorata, cos'è successo

Il concerto di Elisa a Bassano Del Grappa si sarebbe dovuto tenere domani, martedì 28 giugno, come opening data del tour ‘Back To The Future’, ma l’evento potrebbe essere annullato. Durante i lavori di allestimento del palco è crollata parte della tettoia.

L’incidente

L’incidente ha avuto luogo nel Parco Ragazzi del ’99, un luogo allestito all’insegna della sostenibilità che è anche il concept dell’intero calendario di concerti della cantautrice triestina.

Intorno alle ore 13 di oggi lunedì 27 giugno, mentre la realizzazione della struttura era ancora in corso, la tettoia si è inclinata di 45 gradi ed è crollata sul palco.

Nel momento del crollo la maggior parte degli addetti all’allestimento era in pausa pranzo. Due operai sono rimasti feriti, anche se lievemente.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i pompieri di Bassano Del Grappa che hanno subito messo in sicurezza l’intera area con divieto di accesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche lo SPISAL (Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e i carabinieri, insieme a una gru impiegata per la rimozione della tettoia crollata.

Fonte foto: ANSA I vigili del fuoco di Bassano Del Grappa sul luogo dell’incidente

Per il momento si rincorrono voci sull’annullamento dell’evento, ma la cantautrice non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Gli organizzatori: “Il palco non è il nostro”

Friends & Partners, organizzatori del tour ‘Back To The Future’ di Elisa, hanno subito declinato le responsabilità dell’accaduto.

Al telefono con la stampa Ferdinando Salzano ha dichiarato: “Non è di competenza nostra ma della produzione del festival che organizza l’evento. Non è insomma una nostra produzione, siamo soltanto ospiti con lo show di Elisa”.

In queste ore i fan sono in attesa di aggiornamenti da parte dell’artista.

Articolo in aggiornamento