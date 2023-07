Tamponamento a catena sull'Aurelia, vicino a Venturina: elicotteri per portare i feriti in ospedale

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Brutto incidente sull’Aurelia. Nei pressi di Venturina in direzione nord, un tamponamento a catena ha coinvolto diversi mezzi. Richiesto l’intervento di diverse ambulanze e anche di due elicotteri per trasportare i feriti in ospedale.

Il tamponamento a catena sull’Aurelia

Attorno alle 12:30 di oggi sabato 29 luglio si è verificato un brutto incidente sulla via Aurelia, tra Venturina e San Vincenzo in provincia di Livorno.

Il sinistro si è sviluppato in direzione nord e ha interessato numerosi veicoli in un momento di traffico intenso a causa delle vacanze estive. Il risultato è stato un tamponamento a catena.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto della Aurelia dove si è verificato il maxi tamponamento

Diverse le persone rimaste ferite e intrappolate nelle proprie auto sotto il caldo di mezzogiorno. Il traffico è risultato di conseguenza bloccato.

Gli incidenti sulle strade italiane

L’anno scorso, il 2022, l’Italia ha visto crescere gli incidenti stradali per la prima volta da un decennio. L’anomalia statistica è dovuta ai lockdown dei due anni precedenti che, riducendo il numero di auto sulle strade, ha fatto diminuire anche i sinistri.

Secondo i dati Istat, sono stati 165 mila gli incidenti, con più di 223 mila persone rimaste ferite e ben 3.000 morti. Dati che si stanno confermando nel 2023.

In particolare le vittime delle strade sono in linea con quelle dell’anno passato. Nei soli fine settimana, alla fine del mese di maggio, erano ben 600 le persone rimaste uccise a causa di un sinistro.

I soccorsi: ambulanze e elicotteri

L’incidente con maxi tamponamento ha causato una serie di problemi, accentuati dal caldo di mezzogiorno.

La situazione ha richiesto un massiccio intervento dei soccorritori, con ambulanze e soprattutto due elicotteri, che hanno aiutato a trasportare i feriti più gravi in ospedale.

Oltre alla Croce Rossa, presenti anche i vigili del fuoco arrivati da Cecina e da Piombino per aiutare le persone rimaste intrappolate all’interno delle auto ad uscire.

I mezzi di soccorso hanno trasportato le persone in condizioni più gravi all’ospedale di Cisanello in codice rosso.

Sul posto dell’incidente si è recata anche la polizia stradale, che ha provveduto a fermare il traffico e chiudere l’arteria per facilitare l’operato dei soccorritori.