Allerta meteo da Catania a Palermo: allagamenti sull'autostrada A18, a Torre Archirafi esonda il fiume

Disastro in Sicilia. Allerta meteo nella regione da Catania a Palermo, esondato anche il torrente a Torre Archirafi. Allagamenti sull’autostrada A18, inevitabilmente chiusa perché non percorribile. Decine gli interventi dei vigili del fuoco alle prese col diluvio. Ad Acireale vere e proprie cascate dai tetti.

Chiusa l’autostrada A18 Messina-Catania per allagamenti

Problemi sull’autostrada A18, chiusa per allagamenti.

Sulla Messina-Catania, al chilometro 56 tra Fiumefreddo e Giarre, diverse auto sono rimaste bloccate.

Disagi a Torre Archirafi, auto trascinate via dal fango

A Torre Archirafi, frazione di Riposto (Catania), il torrente Babbo è esondato trascinando via con sé diverse auto.

La speranza è che non ci fosse nessuno a bordo.

Allerta meteo da Catania a Palermo

Decine gli interventi, soprattutto a Giarre, Acireale e Linguaglossa.

Italpress riferisce che è stato addirittura richiamato il personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto e assistenza: in azione anche sommozzatori e soccorritori fluviali inviati dal Comando provinciale di Siracusa per garantire supporto operativo alle squadre locali.

Ad Acireale i pompieri sono intervenuti in seguito al crollo di un muro perimetrale in via Giorgio La Pira, nei pressi della Circonvallazione: non ci sarebbero feriti.

Nella cittadina ci sono vere e proprie cascate.

Problemi anche a Siracusa

Come riferito dall’Ansa, problemi anche a Siracusa con strade interrotte, tombini divelti e allagamenti nella giornata di martedì 12 novembre.

Nelle ultime 24 ore sono stati necessari oltre 80 interventi per operazioni di soccorso: criticità nel quartiere Borgata, dove sono state evacuate dalle proprie abitazioni allagate circa 10 persone, tra cui anziani e bambini.

Sulla strada provinciale 12, nota come Spinagallo, squadre ordinarie e soccorritori fluviali hanno soccorso i conducenti di alcune decine di auto in panne.