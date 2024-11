Instagram cambia le storie in evidenza, rivoluzione di Meta per il social: dove si trovano ora sul profilo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Instagram cambia ancora: alla nota applicazione di Meta sono state apportate modifiche relative alle storie in evidenza. La novità è attualmente in fase di test e riguarda solo alcuni utenti, ma, a breve, potrebbe essere estesa a tutti gli utilizzatori. Ecco in cosa consiste la nuova funzionalità.

Instagram, cambiano le storie in evidenza

Sono passati ormai anni da quando, su Instagram, è stata introdotta la possibilità di mettere delle storie in evidenza.

L’opzione consente, di fatto, di salvare le Instagram Stories, che di solito durano solo 24 ore, per un periodo illimitato. Le storie in evidenza, infatti, possono trovare posto sul profilo dell’utente, proprio sotto la biografia, e restano visibili senza scadenza.

Fonte foto: iStock

Le storie in evidenza su Instagram cambieranno la propria collocazione in-app

Questo significa che possono essere recuperate e, trascorse le canoniche 24 ore, possono comunque essere viste. L’utente ha la possibilità di selezionare le storie che intende conservare, trasferendole in vere e proprie raccolte che, come anticipato, rimangono visibili sul profilo, sotto alla sezione bio.

Ed è proprio questo aspetto che Meta si sta impegnando a modificare.

Le novità in arrivo sull’app di Meta

Le storie in evidenza su Instagram, infatti, saranno presto spostate. Meta ha deciso di dedicare loro uno spazio apposito sul feed.

Ciò significa che, al pari dei Reel, anche le Instagram Stories potranno contare su uno spazio dedicato, dal quale potranno essere recuperate.

Le raccolte attuali, visibili sotto le informazioni del profilo, non saranno più presenti in quella posizione. O meglio, cambieranno localizzazione e potranno contare su una sezione dedicata, nella griglia del profilo.

Le proteste degli utenti

Come già anticipato, la novità che riguarda le storie in evidenza su Instagram è attualmente in fase di test. Per ora non è dunque accessibile a tutti gli utenti.

Tuttavia, coloro che hanno già avuto modo di provare la nuova sezione dedicata alle storie in evidenza hanno espresso diverse critiche.

Nonostante, a prima vista, la novità introdotta da Meta renda maggiormente accessibili le storie una volta trascorse le 24 ore, diversi utenti tester sono rimasti poco convinti dalla nuova implementazione.

Quest’ultima, nonostante le proteste degli utenti, a breve verrà probabilmente estesa a tutti coloro che utilizzano l’app.