Instagram limita i profili dei minori di 16 anni con l'"account per teenager", la mossa di Meta: cosa cambia

Instagram, piattaforma di proprietà di Meta, ha varato una stretta sui profili dei minori di 16 anni. Le nuove norme sugli account dei teenager saranno introdotte e applicate entro due mesi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia. Nell’Unione Europea le limitazioni vedranno la luce “più avanti nel corso di quest’anno”, fa sapere il colosso tech.

Instagram, limitazioni agli account dei teenager: l’annuncio di Meta

La piattaforma di Meta introduce per la prima volta il sistema di “account per teenager”. Che cosa significa concretamente? Che saranno messe protezioni automatiche che limitano chi può contattarli. Stretta anche sui contenuti che possono essere visionati dai profili di coloro che hanno meno di 16 anni.

Meta ha spiegato che i profili dei minori verranno configurati automaticamente come “account per teenager”. Per modificare le impostazioni di tali account ci dovrà per forza essere l’autorizzazione di un genitore, laddove quest’ultimo voglia rendere meno restrittive le misure applicate di default dal social network.

Fonte foto: ANSA

“Con gli account per teenager – ha riferito Meta in una nota ufficiale -, gli adolescenti saranno inseriti nella configurazione più restrittiva del nostro controllo dei contenuti sensibili riducendo ulteriormente la probabilità che questi vengano loro raccomandati e in molti casi nascondendoli completamente. Si tratta di aggiornamenti importanti che cambieranno l’esperienza su Instagram di decine di milioni di adolescenti”.

Instagram, tutte le restrizioni per gli account dei minori di 16 anni

Una delle novità riguarda l’attivazione in automatico della configurazione di profilo privato per gli account per teenager. Dunque un ragazzino o una ragazzina potrà ricevere messaggi solo dai contatti.

E ancora, oltre alla già menzionata limitazione dei contenuti sensibili, avverrà una stretta anche sulle menzioni e disattivazione di notifiche tra le 22 e le 7. Sarà anche attivato un promemoria che consiglia gli adolescenti ad uscire dall’app dopo 60 minuti di utilizzo quotidiano.

I minori di 16 anni, qualora volessero navigare sul social senza dover rispettare le nuove regole, dovranno necessariamente avere il permesso dei genitori.

Per i ragazzi con più di 16 anni resta valida la possibilità di attivare la supervisione per permettere ai genitori di avere più controllo. Con quest’ultima opzione, inoltre, i padri e le madri possono anche decidere di bloccare l’accesso a Instagram in determinati periodi di tempo, indipendentemente dall’età.

Come Meta ha intenzione di scovare chi mente sull’età

Per chi avesse intenzione di mentire sulla data di nascita, Meta ricorda che in più occasioni viene richiesta “la verifica dell’età”. Inoltre ha rimarcato che sta sviluppando “una tecnologia che permetterà di identificare in modo proattivo gli account appartenenti agli adolescenti, anche se l’account riporta la data di nascita di un adulto”. Tale sistema “sarà testato negli Stati Uniti all’inizio del prossimo anno”.