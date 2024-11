Down di Netflix durante l'incontro di pugilato Mike Tyson vs Jake Paul: cosa è successo alla piattaforma

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Spiacevole imprevisto per Netflix nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre. La nota piattaforma di streaming è infatti andata in down, con problemi di buffering durante la diretta dell’attesissimo incontro di pugilato tra la leggenda Mike Tyson e lo youtuber Jake Paul (vinto da quest’ultimo). Numerosi utenti hanno segnalato problemi nel bel mezzo della prima vera “incursione sportiva” del colosso californiano con sede a Los Gatos.

Netflix in down durante l’incontro Jake Paul vs Mike Tyson

L’evento, che ha visto Tyson (58 anni) e Paul (27 anni) sfidarsi in uno stadio da 80mila posti ad Arlington in Texas, è stato il primo evento sportivo in diretta trasmesso da Netflix (l’azienda trasmetterà anche due partite di NFL il giorno di Natale).

Nella pausa tra i combattimenti, prima che i due sfidanti salissero sul ring e mentre l’attenzione era rivolta al match Mario Barrios vs Abel Ramos (finito in parità), diverse persone hanno iniziato a lamentarsi sul web, denunciando problemi tecnici nella diretta streaming.

Fonte foto: ANSA Veduta generale dell’incontro ad Arlington, in Texas

Come se non bastasse, nel corso della serata Netflix ha avuto anche alcuni problemi audio. L’ex pugile Evander Holyfield, commentatore insieme a Lennox Lewis in studio, non è riuscito a sentire le domande rivoltegli dalla conduttrice Kate Scott, che è stata costretta a scusarsi.

Le lamentele degli utenti

“Se Netflix non risolve questo problema di buffering, questo passerà alla storia come uno dei più grandi fallimenti nella storia della tv/streaming“, ha denunciato un utente sui social, come riportato dall’edizione online del quotidiano The Mirror.

“La prima volta che mi sono seduto a guardare la boxe e Netflix continua a bloccarsi e a fare buffering…”, ha aggiunto amareggiato un altro profilo.

E ancora: “Netflix è andato in crash! Abbiamo caricato al 25 percento per 10 minuti e ora siamo bloccati. Non è la mia rete. Stiamo spingendo a 250 mbs”.

“Il mio si è semplicemente fermato – l’ennesima critica – Non ho grandi speranze di vedere l’incontro principale. Centinaia di migliaia di persone che guardano questo hanno esattamente lo stesso problema”.

Mike Tyson vs Jake Paul: lo sfottò prima del match

“Non ho intenzione di farmi mordere venerdì sera, quindi ho i miei copri-orecchie con le punte di diamante”, aveva dichiarato Jake Paul nella conferenza stampa prima del match, con un chiaro rimando al celebre morso di Tyson all’orecchio di Evander Holyfield durante la storica sfida del 1997.

Lo youtuber classe 1997, tra gli organizzatori dell’evento, aveva infatti scelto di provocare l’avversario sfoggiando un accessorio scintillante sull’orecchio destro.

Chi ha vinto l’incontro

L’incontro, considerato l’evento di boxe più atteso dell’anno sul piano dello spettacolo piuttosto che dal punto di vista sportivo, ha visto trionfare Paul ai punti.

Al termine, dopo 8 riprese, il giovane ha reso omaggio a Iron Mike accennando una sorta di inchino verso l’ex campione, poco prima del suono della campana finale.

“Tyson è una leggenda, è stato un onore – ha successivamente dichiarato -. Non sarei qui oggi senza di lui. È uno dei più grandi mai esistiti”.