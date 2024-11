Incidente sul viadotto Morandi ad Agrigento, scooter contro guardrail: motociclista perde braccio, è grave

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo di 43 anni ha perso un braccio nel violento impatto contro un guardrail, mentre era alla guida del suo scooter. L’incidente è avvenuto ad Agrigento, nel tardo pomeriggio di martedì 12 novembre, lungo il viadotto Akagras, detto Morandi. Ancora in corso di accertamento le circostanze e le cause che hanno portato al grave ferimento del motociclista il quale, stando alle prime informazioni, sarebbe caduto autonomamente.

L’arto recuperato sotto il viadotto Morandi

L’uomo è stato soccorso sul viadotto lungo la strada statale 115, costruito nel 1970 dall’ingegnere Riccardo Morandi, che collega le frazioni di Villaseta e Monserrato al comune di Agrigento. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e due ambulanze del 118, per trasportare d’urgenza il ferito grave in pronto soccorso.

L’arto è stato recuperato dai Vigili del fuoco sotto il cavalcavia e portato dalla polizia stradale nel più breve tempo possibile all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove nel frattempo il 43enne era stato ricoverato, in modo da consegnarlo ai medici nel tentativo di un intervento immediato.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà

La zona dell’incidente ad Agrigento dove un motociclista ha perso un braccio nel violento scontro con il guard rail

L’incidente ad Agrigento

Le condizioni dell’uomo sarebbero molto gravi: per il paziente è stato ritenuto necessario il trasferimento in ambulanza in un ospedale palermitano.

Al momento non sono ancora noti i dettagli dell’incidente, ma secondo quanto riportato dalla stampa locale sarebbe stato smentito il coinvolgimento nello scontro di una utilitaria.

Gli agenti del reparto Volanti della polizia, intervenuti sul posto insieme ai colleghi della polizia stradale, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’impatto contro il guardrail.

