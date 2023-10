Studentessa francese in Erasmus a Lecce trovata morta in casa a San Pio: allarme lanciato dal coinquilino

Sono in corso le indagini per fare luce sulla morte della studentessa francese trovata morta dal coinquilino nella propria abitazione a Lecce. La giovane, che è stata rinvenuta nella propria camera da letto, si trovava in Puglia grazie al progetto Erasmus.

Il ritrovamento della studentessa

Aveva compiuto 21 anni quest’anno la ragazza francese ritrovata priva di vita nella serata di ieri – domenica 22 ottobre – nell’appartamento di via Luigi Pappacoda, nel rione San Pio di Lecce, nel quale viveva in affitto con altre persone.

La giovanissima studentessa è stata rinvenuta già morta nella propria camera da letto dal coinquilino, che una volta resosi conto di quanto accaduto ha immediatamente chiamato il 113.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Lecce, non distante dal centro storico, nella quale si trova l’appartamento dov’è stata ritrovata senza vita la studentessa francese in Erasmus

La giovane studentessa francese era da poco giunta nel capoluogo salentino, dove avrebbe dovuto frequentare i corsi dell’Università del Salento grazie al progetto Erasmus.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini

Sul posto, che si trova in una delle zone più frequentate di Lecce, proprio sopra il Madigan’s pub, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Lecce.

Il personale medico accorso non ha però potuto far altro che constatare il decesso della giovane, ritrovata con al collo una corda, che era stata fissata ad un’anta dell’armadio.

Per gli inquirenti, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ci sarebbero quindi pochi dubbi riguardo le cause della morte, che sarebbe avvenuta per un gesto volontario. Restano però da capire le motivazioni che avrebbero portato la 21enne a togliersi la vita, e su questo punto continuano le indagini delle forze dell’ordine.

Il cordoglio dell’Università di Lecce

Intanto il rettore dell’Università di Lecce, Fabio Pollice, ha voluto rilasciare una dichiarazione in merito alla tragica scomparsa della studentessa: “È con profondo dolore che la comunità accademica si stringe attorno alla famiglia, alle amiche e agli amici, ai compagni e alle compagne di corso della studentessa scomparsa tragicamente nelle scorse ore”.

“Per questa ragione – ha poi continuato il rettore – le manifestazioni pubbliche dell’Ateneo in programma nei prossimi giorni, a eccezione degli ‘open day’ informativi per gli studenti delle scuole superiori, sono sospese e rinviate a data da destinarsi”.