Ragazzo di 19 anni trovato morto nel letto nell'ostello per studenti a Roma: disposta l'autopsia

Tragedia a Roma. Un ragazzo di 19 anni, studente universitario fuorisede, è stato trovato morto nel letto della sua stanza in un ostello per studenti a Roma, nel quartiere Tiburtino. Sul corpo nessun segno evidente di violenza, la procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

19enne trovato morto nello studentato

La tragica scoperta è stata fatta nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre all’interno di uno studentato a Roma. Come riporta Repubblica, a trovare il 19enne morto sono stati i suoi coinquilini.

Non vedendolo uscire si sono preoccupati e sono entrati nella sua camera, trovandolo privo di vita sul letto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di piazza Dante e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Da pochi mesi a Roma

Il 19enne era uno studente universitario fuorisede. Come riporta La Nazione, era originario di Teano (Caserta) ma residente a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove si era trasferito con la famiglia nel 2005.

Il giovane si era da poco trasferito a Roma per frequentare l’università e iniziare un nuova vita lontano da casa. La tragica notizia si è rapidamente diffusa nel paese, suscitando dolore e costernazione.

Le indagini

Da un primo esame del corpo non sono emersi segni evidenti di violenza, si ipotizza che il giovane sia deceduto per cause naturali, un malore durante il sonno.

A fare chiarezza sulle cause del decesso sarà ora l’autopsia disposta dalla procura di Roma, che verrà effettuata al policlinico di Tor Vergata.