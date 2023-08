Spaventoso scontro fra auto, due persone ferite a Nus: oli e sostanze pericolose al bivio per Fénis

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragico incidente stradale nella notte del 28 agosto, all’altezza del bivio per Nus in Valle d’Aosta. Nello scontro sono state coinvolte due vetture, con due persone a bordo. I ferite sono stati trasportati in ospedale: si tratta di una donna valdostana di 35 anni e un uomo romano di 40 anni. Sulla strada sono state sversate sostanze scivolose e pericolose per la viabilità. La strada è rimasta chiusa fino allo spostamento delle vetture e la pulizia del manto.

L’incidente

Le forze dell’ordine e i soccorsi sono stati chiamati verso le 23:00 di lunedì 28 agosto ad agire in merito a un violento scontro avvenuto tra due auto. L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Nus, all’altezza del bivio per Fènis e per il casello autostradale. I mezzi sono stati quasi del tutto distrutti, ma per i due guidatori la fortuna ha voluto che rimassero solo feriti.

Infatti nonostante i danni ingenti alle vetture l’uomo di 40 anni e la donna di 35 risultano in condizioni di salute stabile, con lievi ferite.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente a Nus, in Valle d’Aosta, vicino al bivio con l’autostrada

Le dinamiche

Al momento non si conoscono le dinamiche dell’incidente, oltre allo scontro frontale che ha distrutto le vetture. Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno iniziato le indagini per decretare le responsabilità.

La ricostruzione dei fatti potrebbe richiedere tempo, ma la testimonianza dei due sopravvissuti allo spaventoso scontro tra auto potranno aiutare a chiarire i dubbi e le zone d’ombra rimaste in sospeso.

I soccorsi

Al momento dell’impatto sono stati richiesti gli interventi di soccorsi medici, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Con il supporto delle squadre di soccorso è stato possibile far ricoverare in tempi brevi i due feriti presso l’Ospedale Parini di Aosta.

Oltre al blocco della strada per la rimozione delle vetture incidentate, si è resa necessaria la pulizia della strada in seguito allo sversamento di oli e altre sostanze pericolose per la guida. Solo verso l’01:00 è stato possibile riaprire la strada.