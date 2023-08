L’auto di una 22enne si ribalta, tragico incidente a Castiglione delle Stiviere: è in ospedale

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragico incidente a Castiglione delle Stiviere, un piccolo comune al confine con la provincia di Brescia. Protagonista sfortunata una giovane di 22 anni, la cui auto si è ribaltata verso l’01:30 di notte. Secondo la prima ricostruzione l’auto della giovane ha sbandato e il movimento improvviso l’ha fatta letteralmente volare in un campo al lato della carreggiata. Soccorsa, si trova ora nell’ospedale di Castiglione non in condizioni gravi.

I fatti

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto, un’auto è stata ritrovata a bordo della carreggiata con le ruote all’aria, ovvero ribaltata. Si trattava dell’auto di una 22enne, che verso l’01:30 di notte è finita in un campo a bordo strada.

Al momento dello schianto l’auto è finita con le ruote all’aria e la giovane è stata estratta dall’auto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai soccorsi medici.

L'incidente è avvenuto all'01:30 di notte vicino allo stabilimento di Amica Chip a Castiglione delle Stiviere

Le dinamiche

Al momento le dinamiche sono in fase di ricostruzione. Secondo quanto dichiarato dalla giovane, l’auto ha perso aderenza e non è riuscita a mantenere il controllo della vettura.

I carabinieri di Castiglione che stanno indagando sono di questa ipotesi: perso il controllo dell’auto, la giovane ha sterzato e il veicolo è uscito fuori di strada. La differenza di altezza tra carreggiata e il campo al lato di questa ha fatto volare l’auto, che si è ribaltata per il movimento deciso e improvviso. Per questo la giovane 22enne è stata ritrovata all’interno della vettura con le ruote all’aria.

I soccorsi

Due ambulanze, i carabinieri di Castiglione e i Vigili del Fuoco di Castiglione e di Montichiari hanno soccorso la 22enne. Le prime cure, dopo l’estrazione dall’auto, sono avvenute sul posto. Una volta stabilizzate le condizioni, la ragazza è stata portata in ospedale.

All’arrivo come urgenza, ma non in codice rosso, la giovane è stata presa in custodia dai medici della struttura del bresciano. Effettuati i primi controlli, è stato confermato che non si teme per la sua vita. Rimane monitorata per evitare rischi.