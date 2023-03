Spara per strada e colpisce un uomo alla schiena a Lonigo, poi scappa: carabinieri a caccia dell'aggressore

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Inseguimento in auto, speronamenti, rissa a colpi di spranga e colpi di pistola. È di due persone ferite e ricoverate in ospedale il bilancio delle scene da far west avvenute in strada a Lonigo, nel Vicentino. Indagano i carabinieri, che sono alla ricerca di chi ha sparato a uno dei feriti, colpendolo alla schiena.

Rissa e spari in strada a Lonigo

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 ottobre, in via dell’Artigianato a Madonna di Lonigo, frazione di Lonigo (Vicenza).

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, ci sarebbe stata una rissa in strada tra due gruppi di persone, una decina circa in tutto. Nel corso della violenta zuffa sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto alla schiena uno dei contendenti.

La rissa è avvenuta a Madonna di Lonigo

La ricostruzione dei fatti

Secondo una ricostruzione dei fatti riportata dal Giornale di Vicenza, il caos sarebbe iniziato attorno alle 16. Prima un inseguimento tra due auto, in cui non sarebbero mancati degli speronamenti, per le strade del Vicentino.

La corsa sarebbe finita in un piazzale, dove i due gruppi, pare tutti nomadi, sono scesi dalle vetture dando vita ad una violenta rissa. Nel parapiglia qualcuno avrebbe esploso almeno tre colpi di pistola, ferendo alla schiena uno dei rivali.

L’uomo, colpito da un proiettile nella parte bassa della schiena, è stato soccorso e trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale è finito anche un altro dei partecipanti alla rissa: è stato ricoverato per contusioni multiple dopo essere stato colpito con una spranga in ferro.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il Nucleo investigativo e il personale della scientifica. I militari stando cercando di ricostruire quanto accaduto per poter risalire all’identità di chi ha partecipato alla rissa e in particolare di chi ha sparato.

Gli inquirenti hanno raccolto diverse testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. L’ipotesi principale è che si sia trattato di un regolamento di conti tra due gruppi di nomadi.