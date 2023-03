Spari in strada a Roma, un uomo ucciso a colpi di pistola a Casal de' Pazzi: panico tra gli abitanti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Omicidio a Roma. Un uomo di 30 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in strada a Casal de’ Pazzi, in zona Ponte Mammolo. Panico all’ora di cena tra le persone presenti in strada e gli abitanti della zona. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Omicidio a Roma

Come riporta il Corriere della Sera, l’omicidio è avvenuto poco dopo le 20.30 di mercoledì 8 marzo in via Francesco Selmi, nella zona di Casal de’ Pazzi. La vittima è un rumeno di 30 anni.

Si trovava in strada, sul marciapiede, quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola che sarebbero stati esplosi da una moto in transito.

L’omicidio a Casal de’ Pazzi, in zona Ponte Mammolo a Roma

Le indagini e la ricostruzione

Immediato l’allarme lanciato dalle persone presenti sul posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato la zona e avviato le indagini.

Secondo una prima ricostruzione, il 30enne sarebbe stato avvicinato da due persone in sella ad una moto mentre camminava sul marciapiede davanti casa. Uno dei due killer gli avrebbe sparato diversi colpi di pistola, uccidendolo sul colpo, per poi darsi alla fuga.

Ipotesi regolamento di conti

Una vera e propria esecuzione. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche se la dinamica dei fatti potrebbe far pensare ad un regolamento di conti negli ambienti della malavita locale.

Da quanto emerso, la vittima aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio.