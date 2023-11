Sospetti su Francesca Bergesio Miss Italia 2023: figlia del senatore della Lega, "è raccomandata". La risposta

Ha suscitato polemiche l’elezione a Miss Italia 2023 di Francesca Bergesio, figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. La stessa Francesca Bergesio ha deciso di rispondere alle accuse di essere “raccomandata“, che campeggiano tra i commenti ai post su Instagram che celebrano la sua vittoria.

Le dichiarazioni della nuova Miss Italia 2023 Francesca Bergesio

Dopo aver vinto Miss Italia, Francesca Bergesio ha dichiarato ad ‘Affaritaliani’: “Non me l’aspettavo assolutamente“. Poi, sul suo futuro, ha aggiunto: “Adesso il mio obiettivo è continuare gli studi, affiancando poi a questo impegno anche il mondo della moda e del cinema”. La diciannovenne piemontese, a proposito del padre leghista, ha detto: “Non mi espongo sulla politica, lascio a mio padre questa passione”.

A ‘La Stampa’, la stessa Francesca Bergesio ha risposto così alle accuse: “Quando ho vinto ho sentito cose che non mi sono piaciute. Ma non è vero. La sera stavo per crollare, ma sono fiera di aver continuato a sorridere. Non giustifico ma posso comprenderle. Alla fine abbiamo tutte lo stesso sogno. Per questo non volevo che si sapesse che mio padre era un senatore. E comunque nella vita anche io ho dovuto superare difficoltà”.

La nuova Miss Italia, Francesca Bergesio.

Le parole del padre di Francesca Bergesio

Su ‘Il Messaggero’ è invece possibile leggere le dichiarazioni di Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega e papà della nuova Miss Italia Francesca Bergesio.

Il senatore Bergesio ha detto: “Francesca studiava al liceo classico Umberto I di Torino e l’hanno invitata a iscriversi a Miss Italia. In famiglia abbiamo pensato che fosse un’esperienza anche dal punto di vista personale. Credo che, per una generazione così tecnologica e abituata ai social, mettersi in discussione e affrontare un concorso fatto di test, prove attitudinali, oltre che per l’aspetto fisico, sia un confronto e un’occasione di crescita”.

Sulla vittoria della figlia ha dichiarato: “Ero lì quando hanno pronunciato il suo nome e quasi non ci credevo“.

Il parlamentare ha raccontato che la figlia “è venuta a visitare il Parlamento ed è molto attenta alla condizione delle donne, non solo come vittime di violenze e femminicidi ma anche per la loro indipendenza economica e in famiglia”.

Sul futuro della nuova Miss Italia, il senatore Giorgio Maria Bergesio ha poi detto: “Francesca si è iscritta (alla facoltà di medicina a Roma, ndr) ma finora non è riuscita a seguire le lezioni. Io le lascio massima libertà. Credo nel messaggio di Giovanni Paolo II che ai giovani disse: ‘Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro’. Glielo auguro”.