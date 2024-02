Sospetti della famiglia di Liliana Resinovich sul marito Sebastiano Visintin: dal fratello Sergio alla cugina

La famiglia di Liliana Resinovich, dalla cugina al fratello Sergio, continuano a sospettare del marito Sebastiano Visintin. A raccogliere le testimonianze è ‘Quarto Grado’. Alle telecamere del format di Gianluigi Nuzzi parla Silvia Radin, cugina di Lilly, che si dice convinta che la richiesta di Visintin di cremare il corpo nasconda la non volontà di scoprire la verità.

Dunque Sebastiano Visintin è colpevole? Ha avuto un ruolo nella morte della moglie Liliana? E se fosse colpevole, perché avrebbe presentato un’istanza di non archiviazione del caso? Silvia Radin risponde: “Lo ha dovuto fare, sennò che figura faceva con noi?”. Per Visintin queste accuse sarebbero dovute a vecchie frizioni. Alle telecamere dice: “Io sono stato sempre quello che ha preso Lilly e l’ha portata via, e me la son tenuta per 32 anni alla faccia loro“.

Alle affermazioni di Visintin risponde Sergio Resinovich: “Perché? Chi eravamo? Delinquenti?”. Sergio ricorda un incontro avuto con Sebastiano Visintin tre giorni dopo la scomparsa di Lilly. Il marito avrebbe detto al cognato: “Non riesco a Vivere, ho solo 560 euro di pensione“.

Ancora, la sera del 30 dicembre – 6 giorni prima del ritrovamento di Liliana – Sebastiano Visintin aveva chiesto ai vicini di casa e a un amico un cavo in prestito per soccorrere il figlio impantanato sul vallone di Gorizia, a trenta chilometri da Trieste. Sergio dice: “Voleva giustificare la sua assenza di quella notte”.