SONDAGGIO - Studente accoltella professoressa: lo psicologo nelle scuole va reso obbligatorio e permanente?

La notizia del tentato omicidio da parte di uno studente a una sua professoressa di una scuola di Abbiategrasso, alle porte di Milano, ha sconvolto tutta l’Italia. L’accoltellamento non ha portato alla morte della docente, ma la vicenda ha riacceso i riflettori sull’opportunità della figura dello psicologo negli istituti scolastici.

Il preside della scuola dove è accaduto il fatto, Michele Raffaeli, ha spiegato che il giovane aggressore “era un ragazzo attenzionato dal consiglio di classe e avevamo convocato i genitori, non si trattava di problemi gravi ma di comportamento e didattici, in questi casi chiamiamo spesso le famiglie per capire quali siano le strategie per aiutare lo studente. Che abbia colpito la docente perché erano stati convocati i genitori? Tutto è possibile. Ho parlato con i compagni, abbiamo condiviso alla stazione dei carabinieri dei momenti di riflessione, sono scossi come le loro famiglie, hanno subito uno shock importante: abbiamo predisposto un intervento psicologico per accompagnarli e far emergere il desiderio di parlare e confrontarsi”, ha dichiarato a Porta a Porta, su Rai 1, martedì 30 maggio.

Sul tema è intervenuto il noto psichiatra Paolo Crepet che ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus ha sottolineato come “lo sportello psicologico a scuola c’è da tanti anni, il ministro (Valditara, ndr) dovrebbe saperlo. C’è ma evidentemente funziona male. Io vorrei chiedere al ministro come vengono reclutati gli psicologi che vanno allo sportello. Se per esempio ci sono neolaureati o persone esperte”.

“Per avere a che fare con adolescenti con problemi ci vuole molta professionalità – ha aggiunto -. Nessuno valuta queste figure così come nessuno valuta le capacità empatiche e di relazione di un professore. Il problema che non si vuole capire è che il vero sportello psicologico serve ai professori, per aiutarli a gestire gli studenti”.

