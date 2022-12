SONDAGGIO - Stop a bonus cultura, cosa ne pensi?

L’abrogazione del bonus cultura per i neodiciottenni, contenuta in un emendamento alla legge di Bilancio promosso da esponenti di Lega, Fdi e Fi, ha sollevato diverse polemiche da parte dell’opposizione. Matteo Renzi ha già lanciato una petizione su Twitter per contrastare l’emendamento e tutelare i fondi destinati al bonus cultura, grazie ai quali i 18enni dispongono di 500 euro annui per l’acquisto di biglietti per concerti, teatri, cinema, musei e libri.

