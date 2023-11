Si sveglia nuda sul tavolo di un ristorante a Milano: sospetta violenza sessuale. Cosa è successo nel locale

Una donna di 31 anni si è svegliata nuda sdraiata sul tavolo di un ristorante del centro di Milano, in piena notte tra venerdì e sabato, nel locale chiuso e dove si era svolta una festa.

Cosa è successo nel ristorante a Milano

La donna è stata soccorsa dai Carabinieri, che ora stanno indagando per una presunta violenza sessuale. La donna, che, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, aveva assunto stupefacenti, è stata portata alla clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di reati.

I vestiti della 31enne, che sono stati trovati in un altro punto del ristorante, sono stati posti sotto sequestro.

Come sta la donna

Stando a quanto riferito da ‘La Repubblica, è stata proprio la donna a chiamare il 112 dopo essersi risvegliata completamente nuda nel locale, in via Poliziano in zona corso Sempione. I militari dell’Arma intervenuti hanno dovuto rompere una finestra per accedere all’interno del ristorante.

La 31enne, che non ricorderebbe nulla di quanto successo, è stata accompagnata in codice verde alla clinica Mangiagalli.

Ai militari dell’Arma la donna ha riferito di ricordarsi solo di aver bevuto e assunto droga, di cui sarebbe consumatrice saltuaria. Non ha saputo fornire invece alcun elemento sulla possibilità di aver avuto un rapporto sessuale, anche consenziente.

La festa di compleanno nel ristorante

‘La Repubblica’ ha riportato inoltre che, dalle prime informazioni, risulterebbe che venerdì sera nel ristorante si sia svolta una festa di compleanno di un conoscente della donna. Gli investigatori stanno ascoltando i primi testimoni e provando a rintracciare il maggior numero di presenti. Dai primi riscontri dovrebbe esserci almeno una telecamera che potrebbe dare spunti utili alla ricostruzione.

Il titolare del locale ha detto in alcune dichiarazioni riportate da ‘La Repubblica’: “Siamo sorpresi, all’1 abbiamo chiuso. Siamo stati svegliati dai carabinieri, siamo completamente sorpresi, dovete chiedere a loro”.

Il locale, un ristorante con doppio ingresso e 8 finestre sia su corso Sempione sia su via Poliziano, è molto grande e ha un salone privato al seminterrato dove venerdì sera si è svolta la festa, che sarebbe stata organizzata dal titolare di un noto locale di Milano. Il compleanno sarebbe terminato verso l’una. “Noi abbiamo chiuso normalmente“, hanno ribadito i ristoratori.