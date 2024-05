Corteo pro Palestina al Salone del Libro di Torino: tensione ai cancelli d’ingresso. C’è anche Zero Calcare

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il grande corteo “Tutti gli occhi su Rafah” organizzato a sostegno della Palestina a Torino ha raggiunto l’edificio Lingotto, dove è in corso il Salone del Libro. La manifestazione si è stabilita fuori dai cancelli d’ingresso, dove si sono registrate tensioni con le forze dell’ordine. Tra i manifestanti anche il fumettista Zero Calcare.

Le proteste al Salone del Libro di Torino

Di fronte al Lingotto, l’edificio di Torino dove è in corso il Salone del Libro, nel pomeriggio di sabato 11 maggio si sono radunate alcune centinaia di manifestanti.

Il presidio, dal titolo “Tutti gli occhi su Rafah”, è organizzato da Torino per Gaza, che raccoglie collettivi studenteschi, il centro sociale Askatasuna e la comunità araba del capoluogo piemontese.

Fonte foto: ANSA Il presidio di fronte ai tornelli d’ingresso

Non è la prima manifestazione a sostegno della Palestina in città: “Oggi Torino è di nuovo in piazza per chiedere un embargo militare immediato a Israele. – hanno dichiarato i manifestanti – Vogliamo che i nostri governi la smettano di inviare armi e di legittimare questa forza politica in casa nostra”.

Il corteo è giunto fino alle transenne d’ingresso del Lingotto, dove sono stati schierati degli agenti in tenuta antisommossa. La tensione è salita quando le persone che partecipavano al presidio hanno tentato di entrare alla manifestazione.

Gli organizzatori del Salone hanno concesso loro di portare un paio di bandiere palestinesi all’interno dell’edificio, ma i manifestanti chiedono di avere libero accesso all’evento.

Zero Calcare alla manifestazione pro Palestina

Numerosi i lavoratori e le lavoratrici dell’editoria che, interrompendo gli eventi in corso, sono usciti dall’edificio per raggiungere i manifestanti.

Tra questi anche lo scrittore Christian Raimo e il fumettista Zero Calcare, la cui presenza era già stata annunciata dalle persone in corteo.

“Siamo delegazioni di lavoratori della cultura e non potevamo rimanere indifferenti mentre fuori chi protesta veniva manganellato” ha dichiarato Zero Calcare. Aggiungendo:

Uno spazio che si occupa di cultura non può lasciare fuori la storia, perché ne dovremmo rispondere tutti di quello che sta accadendo a Gaza da molto tempo.