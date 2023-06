Si sparge la voce della morte di Max Pezzali, ma è una bufala: l'ex cantante degli 883 sta bene

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Nella giornata di mercoledì 28 giugno 2023 si è rincorsa sui social la notizia della morte del cantante Max Pezzali, con diversi siti che hanno ribattuto con titoli che hanno mandato nello sconforto i fan. Ma il cantante, a dir la verità, sta benissimo e tutti gli articoli circolati sul web non solo nascondevano una bufala, ma erano anche costruiti con titoli acchiappa-click per lasciare intendere una notizia che non aveva alcun fondamento.

La bufala sulla morte di Pezzali

Non si tratta della prima e neanche, purtroppo, dell’ultima notizia bufala che coinvolge persone del mondo dello spettacolo amate dagli italiani. E Max Pezzali ne sa qualcosa, perché negli anni diverse sono state le notizie “drammatiche” che lo hanno visto come protagonista.

Tra i vari scongiuri, infatti, il cantante pavese ha letto per altre tre volte una notizia che lo dava per “morto”, con la prima fake news che risale addirittura al 2014. Anche oggi, come allora, alcuni siti noti per sfornare bufale si erano messi d’impegno per costruire articoli fondati su una notizia falsa, facendo pensare che l’artista fosse morto per una grave malattia.

Fonte foto: ANSA

La struttura dell’articolo è sempre la stessa, con Pezzali che si sarebbe allontanato dalle scene musicali facendo perdere ogni traccia di sé fino alla fatidica frase del “sembra non esserci più nulla da fare”.

L’articolo che lascia il dubbio

Ma come detto, infatti, l’articolo lascia il dubbio fino alla fine per raccogliere quante più visualizzazioni possibili. Come ricostruito dal sito specializzato Bufale.net, infatti, l’autore del post crea nell’utente il classico dubbio se l’artista sia scomparso o meno, ma leggendo l’articolo parla di tutto fuorché del decesso del cantante.

Si parla dell’addio agli 883, dell’allontanamento dalle scene musicali e dell’assenza di nuovi album, come se Pezzali avesse deciso di ritirarsi dal mondo musicale con una scelta che non dà più speranze ai fan.

L’ultimo tour di Pezzali

Ma ribadiamo, è tutta una bufala. Anche perché chi conosce l’artista sa che l’ultimo anno è stato ricco di impegni per lui, con un tour tra stadi e palazzetti che ha fatto ballare milioni di italiani.

Da Nord a Sud, infatti, è andato in scena il “Max30“, un tour inarrestabile che proseguirà anche nell’estate 2023 per festeggiare i 30 anni di carriera del cantante 55enne.