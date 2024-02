Seggi chiusi in Sardegna, sale il dato dell'affluenza alle urne: la sfida tra i quattro candidati governatori

Chiusi alle ore 22 di domenica 25 febbraio i seggi elettorali per le elezioni regionali in Sardegna. Positivo il dato sull’affluenza alle urne: alle 19 ha votato il 44,1% degli aventi diritto rispetto al 18,4% delle 12 e al 43,3% registrato 5 anni fa (+0,8%). Lo spoglio inizierà alle ore 7 di lunedì 26 febbraio. Grande attesa per il risultato che rappresenta un test politico importante per governo e opposizioni.

Attesa per lo spoglio

I sardi stati sono chiamati a decidere chi sarà il prossimo presidente della Regione Sardegna.

Alle ore 22 di domenica 25 febbraio si sono chiusi i seggi nelle 1.884 sezioni distribuite nei 377 Comuni dell’Isola.

Sono 1.447.753 i sardi che hanno avuto la possibilità di votare, 709.837 uomini e 737.916 donne. Alle 19 si erano recati alle urne in 637.851, il 44,1 per cento del totale.

Chi sono i 4 candidati presidente

Per la carica di presidente si sono presentati in quattro: Paolo Truzzu per il centrodestra con 9 liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Partito sardo d’Azione, Riformatori sardi, Alleanza Sardegna-Partito Liberale, Sardegna al centro 20Venti, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi).

Alessandra Todde è invece sostenuta dal Campo largo a trazione M5s-Pd con 10 liste (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Alessandra Todde, Sinistra Futura, Partito Socialista-Sardi in Europa, Fortza Paris, Demos, Orizzonte Comune).

Fonte foto: ANSA

File a Cagliari per richiedere la tessera elettorale

Con Renato Soru c’è invece la la Coalizione sarda con 5 liste (Progetto Sardegna, Azione-+Europa-Upc, Italia Viva, Rifondazione Comunista, Liberu, Vota Sardigna) mentre a sostenere Lucia Chessa c’è Sardegna R-esiste con una lista.

Scatta foto alla scheda elettorale, identificata anziana

Ad Oristano, come riportato dall’agenzia Agi, un’anziana è stata sorpresa a fotografare la scheda elettorale che aveva appena votato per l’elezione del presidente della Regione Sardegna e il rinnovo del Consiglio regionale ed è stata identificata dalla polizia. Rischia ora una denuncia.

Il fatto è accaduto nella sezione elettorale numero 34 della borgata marina di Torre Grande, a Oristano.

La donna avrebbe impiegato il proprio smartphone, ma il tradizionale rumore dello scatto fotografico ha insospettito i componenti del seggio che si sono fatti riconsegnare la scheda e l’hanno annullata.

Hanno informato quindi le forze dell’ordine. Gli agenti di polizia hanno identificato la donna che si sarebbe difesa dicendo di non essere a conoscenza del divieto previsto dalla normativa.