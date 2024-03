Scuola chiusa per il Ramadan a Pioltello, l'ufficio scolastico regionale contro il preside: "Irregolare"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua a far discutere il caso della scuola di Pioltello, nell’hinterland milanese, che ha deciso di chiudere il 10 aprile per la festa di fine Ramadan. Sulla vicenda è intervenuto l’ufficio scolastico regionale che ha riscontrato alcune “irregolarità” nella delibera con cui il consiglio d’istituto ha deciso la sospensione delle lezioni.

Scuola chiusa per il Ramadan, interviene l’ufficio scolastico regionale

Ci sono delle “irregolarità” nella delibera con cui il consiglio d’istituto della scuola Iqbal Masih di Pioltello (Milano) ha approvato all’unanimità la sospensione delle lezioni per il prossimo 10 aprile, in concomitanza con la fine del Ramadan, la festa sacra musulmana.

È quanto ha riscontrato l’ufficio scolastico regionale della Lombardia a seguito dell’ispezione che è stata eseguita lunedì pomeriggio.

“Sulla base delle risultanze dell’accertamento ispettivo, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d’istituto”, si legge in una nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Miur).

Per questo l’ufficio scolastico regionale invita il preside a “valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell’annullamento in autotutela da parte dello stesso Consiglio d’istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia”.

Il caso della scuola chiusa per il Ramadan

A far scoppiare il caso sono state alcune dichiarazioni di esponenti politici come il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che hanno criticato la decisione della scuola.

Fonte foto: ANSA

Il dirigente scolastico Alessandro Fanfoni ha spiegato che è l’istituto è frequentato per il 43% da studenti musulmani e che negli anni passati accadeva che il giorno della festa di fine Ramadan metà degli alunni o anche più restassero a casa.

Di qui la decisione di dare un giorno di vacanza il 10 aprile. Il preside ha spiegato che la decisione rientra nell’autonomia della singola scuola, che per restare chiusa il 10 aprile ha anticipato di un giorno l’inizio delle lezioni a settembre.

Le parole del ministro Valditara

Il ministro Valditara è tornato oggi sulla vicenda, a margine dell’apertura della Fiera Didacta Italia a Firenze, affermando che la scuola di Pioltello ha “dei risultati formativi che sono enormemente inferiori rispetto a quelli della media lombarda”.

Per Valditara “è su questo che noi dobbiamo lavorare, cioè dobbiamo far sì che scuole così complesse abbiano la possibilità di garantire un futuro di eccellenza a tutti i giovani, che siano immigrati o che siano italiani”.

La deputata Pd: “Parole razziste”

Parole definite “razziste” dalla deputata del Pd Ouidad Bakkali: “È veramente sconcertante e di cattivo gusto che il ministro dell’Istruzione snoccioli i dati relativi al livello di competenza di un istituto per prendersela con gli studenti stranieri e portare avanti la campagna islamofoba che la Lega sta imponendo al governo”.

“Siamo sinceramente preoccupati – continua – di un Ministro che, invece di mettere in campo risorse per le scuole, misura i livelli di competenze su numeri percentuali e parametri oramai antichi”.