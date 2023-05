Scrive un libro e lo dedica al marito morto, la polizia la arresta per omicidio aggravato: "Lo ha ucciso lei"

Un libro per spiegare il dolore provato dai suoi figli dopo la morte del marito. Una bella iniziativa. Peccato che l’autrice dell’opera sia poi stata arrestata , con l’accusa di aver avvelenato il consorte con il quale era sposata da 9 anni. La vicenda arriva dagli Usa: la protagonista è una donna di 33 anni, Kouri Darden Richins, della contea di Summit, nello Utah.

Lunedì 8 maggio è finita in manette per il presunto omicidio del marito Eric Richins nella loro casa di Willow Court, a Kamas. Il decesso dell’uomo è avvenuto il 4 marzo 2022, riferisce KUTV.

La morte del marito

Kouri è accusata di omicidio aggravato di primo grado. La polizia è arrivata a casa sua verso le 3:20 del mattino della sera della morte di Eric. Gli agenti lo hanno trovato disteso ai piedi del letto. “Sono state tentate misure salvavita, ma Eric è stato dichiarato deceduto”, si legge nei documenti citati da KSL-TV.

Fonte foto: ANSA

Kouri avrebbe spiegato alla polizia di aver preparato a suo marito un Moscow Mule, un cocktail, e di averglielo servito a letto per festeggiare un traguardo professionale, la vendita di una casa. Quindi ha riferito agli investigatori di essersi poi addormentata con uno dei loro figli che sarebbe stato alle prese con un incubo.

“Kouri ha detto che si è svegliata intorno alle 3 del mattino ed è tornata in camera sua e di Eric. Sentì Eric, e lui era freddo al tatto. Questo è quando l’imputata ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria”, c’è scritto nei documenti.

La tesi degli inquirenti

La versione della donna non ha convinto gli investigatori. La 33enne ha detto alla polizia di aver lasciato il suo cellulare nella sua camera da letto, ma i tabulati telefonici hanno rivelato che il dispositivo era stato utilizzato più volte nella camera da letto del bambino. “Inoltre, le chiamate sul telefono dell’imputata mostrano che i messaggi sono stati inviati e ricevuti durante quel periodo”, hanno sottolineato gli inquirenti.

“Questi messaggi sono stati cancellati”, secondo i documenti del tribunale, citati da KSL-TV. Dopo l’autopsia si è scoperto che Eric è morto per overdose orale di fentanil, presente nel suo corpo in dosaggio letale, secondo il medico legale. Per questo la polizia ha ottenuto un mandato di perquisizione per il telefono e i computer di Kouri e ha trovato più comunicazioni tra lei e un “conoscente anonimo”.

Il libro dedicato al marito

La donna ha realizzato un libro, in vendita su Amazon. “Scritto – la premessa della Kouri – per creare pace e conforto per i bambini che hanno perso una persona cara. È per rassicurare i bambini che anche se la persona amata non è presente, la loro presenza esiste sempre e camminano nella vita con te come se fossero qui”.

Quindi la dedica: “Dedicato al mio fantastico marito e a un padre meraviglioso”.