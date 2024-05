Scoperto Fleximan distruttore di almeno 5 autovelox in Veneto: come è stato incastrato e dove è stato trovato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Preso Fleximan. Un uomo è stato individuato ed accusato di aver abbattuto 5 rilevatori di velocità automatica (autovelox) in Veneto. Le forze dell’ordine hanno perquisito la sua casa trovandovi gli strumenti necessari a questo tipo di azioni.

Chi è Fleximan

Nel pomeriggio del 17 maggio i carabinieri di Adria, un comune in provincia di Rovigo, nel Veneto, hanno individuato e denunciato per danneggiamenti un uomo di 41 anni originario di Padova ma residente nel Polesine.

Sarebbe accusato di aver distrutto 5 dispositivi per la rilevazione automatica della velocità delle automobili, conosciuti in Italia con il nome di uno dei modelli più diffusi di questi dispositivi tra quelli in circolazione, autovelox.

Fonte foto: Tuttocittà Adria, vicino a Rovigo, dove è stata individuata la casa di Fleximan

L’uomo di 42 anni è quindi accusato di essere Fleximan, almeno una delle persone che il pubblico ha identificato con questo nome, parte di un fenomeno non organizzato di distruzione degli autovelox in tutto il Nord Italia.

Come i carabinieri hanno trovato l’uomo che distruggeva gli autovelox

Sono stati necessari diversi mesi di indagine perché i carabinieri di Adria, coadiuvati dal Nucleo operativo radiomobile, potessero individuare l’uomo accusato di essere Fleximan.

Una volta raccolti più indizi possibili, la sua abitazione è stata perquisita. Qui le forze dell’ordine hanno trovato diversi elementi che avrebbero confermato i sospetti degli investigatori nei confronti dell’uomo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, la persona individuata dai carabinieri sarebbe responsabile di 5 episodi: due a Borsaro il 19 maggio e il 19 luglio 2023, uno a Corbola e a Taglio di Po il 24 dicembre 2023 e un ultimo il 3 gennaio lungo la strada statale 309 Romea.

Il caso di Fleximen

Da più di un anno, soprattutto nel Nord Italia, si verificano diversi danneggiamenti nei confronti dei rilevatori automatici di velocità per le automobili più comunemente conosciuti come autovelox.

Alcune di queste azioni hanno avuto una particolare risonanza online, dove i video degli abbattimenti dei dispositivi sono diventati virali. Molti utenti hanno quindi iniziato a identificare il responsabile come Fleximan, nome di ispirazione supereroistica che incorpora uno degli strumenti utilizzati dai danneggiatori, il flessibile.

Nel frattempo una sentenza ha posto in dubbio la valenza di migliaia di multe comminate grazie agli autovelox a causa di un cavillo burocratico. Molti apparecchi infatti non sarebbero a norma a causa di un regolamento non chiaro.