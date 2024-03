Incidente mortale a Carceri (Padova) sulla strada di "Fleximan": urto tra un'auto e un camion, due vittime

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia in provincia di Padova. A Carceri, località del comune di Santa Caterina d’Este, sulla strada statale 10, dove agiva “Fleximan”. Un’auto e un camion si sono scontrati. Nell’urto hanno perso la vita il conducente dell’auto e sua moglie che occupava il sedile del passeggero.

Grave incidente a Carceri, due morti

Nel primo pomeriggio di martedì 11 marzo un’auto e un camion si sono scontrati sulla strada statale 10, nel territorio del comune di Santa Caterina d’Este, più precisamente in località Carceri, in provincia di Padova.

Stando a quanto riporta il sito del quotidiano locale ‘Il Gazzettino’, lo schianto sarebbe avvenuto poco dopo le 15 nei pressi del cavalcavia di via Sperone. L’auto coinvolta sarebbe stata quasi completamente distrutta.

Fonte foto: Tuttocittà La zona in cui si trova la frazione di Carceri

Due le vittime, il conducente dell’auto, Graziano Baldo, 79enne residente a Carceri e la moglie Eminiana Toniolo, di 76 anni, che si trovava sul sedile del passeggero. Completamente illeso invece il conducente del mezzo pesante.

L’incidente sulla strada di “Fleximen”

Subito dopo l’urto sono giunti sul posto i soccorsi del Suem 118, con un elicottero. In supporto anche i vigili del fuoco per estrarre l’autista dall’abitacolo del camion. Sopraggiunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Purtroppo l’intervento rapido dei soccorsi è stato comunque inutile, dato che in due anziani coinvolti nell’incidente erano già morti, probabilmente subito dopo l’impatto con il camion.

La strada statale 10, che da Torino attraversa tutta la Pianura Padana fino alla provincia di Padova, era stata tra le prime ad essere interessate dagli abbattimenti degli autovelox da parte di diverse persone poi soprannominate Fleximan.

L’urto con il camion e il traffico in tilt

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente di Carceri. L’auto su cui viaggiavano le due anziane vittime è risultata praticamente distrutta, mentre il camion si è completamente girato di traverso rispetto alle due direzioni di marcia.

Questo ha causato gravi problemi al traffico di tutta la statale 10. Il traffico è rallentato in tutta la zona, in particolare tra Deserto d’Este e Prà, dove nel pomeriggio si registravano due chilometri di coda. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto sia accaduto e le eventuali colpe.