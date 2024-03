Sharon Bonillo morta tre giorni dopo l'incidente di Taranto: auto ribaltata dopo un frontale, ferite le amiche

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Non ce l’ha fatta Sharon Bonillo, la ragazza rimasta in coma in seguo a un incidente avvenuto tre giorni fa. La 19enne è morta in ospedale a Taranto, dov’era ricoverata. Era in programma per lei una fiaccolata davanti al nosocomio cittadino.

L’incidente nella notte

Il tragico incidente, in seguito al quale è morta una ragazza di 19 anni, è avvenuto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo, in via Mediterraneo, una strada che collega Tramontone a Taranto, appena prima la rotonda in direzione Talsano, in Puglia.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture: una Fiat 500, con quattro ragazze a bordo, e una Opel Corsa. Secondo la ricostruzione dell’incidente la Fiat, in seguito al violento impatto con la seconda automobile, si sarebbe ribaltata, finendo poi per schiantarsi contro un palo in cemento armato.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nei pressi di Taranto nella quale è avvenuto l’incidente in seguito al quale è morta, dopo 3 giorni in coma, la 19enne Sharon Bonillo

Dopo essere riusciti ad estrarre le ragazze dalle lamiere dell’auto, ai soccorritori sono fin da subito apparse gravi le condizioni delle persone presenti, in particolare di una delle giovani donne rimaste coinvolte.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi giunti i vigili del fuoco del comando di Tarando, che hanno provveduto ad estrarre le quattro giovani dal rottame, le radiomobili dei Carabinieri di Talsano e Taranto e il personale medico del 118.

Mentre le forze dell’ordine provvedevano alla messa in sicurezza della strada e ad effettuare tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, i sanitari si occupavano dei feriti.

Sharon Bonillo, apparsa fin da subito in gravissime condizioni, è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto., dov’è rimasta ricoverata in prognosi riservata a causa dei politraumi riscontrati.

Morta in ospedale a Taranto Sharon Bonillo

Sharon Bonillo è rimasta quindi in coma nel nosocomio pugliese, e per lei si stavano organizzando una fiaccolata e una preghiera corale dinanzi all’ospedale Santissima Annunziata.

Purtroppo però durante la mattinata, mentre sui social si diffondeva l’appello per partecipare a un’iniziativa di sostegno per la giovane e per la sua famiglia, e aumentava il numero dei partecipanti, è arrivata la notizia della morte di Sharon, deceduta per una insufficienza multiorgano con arresto cardiocircolatorio.

“A nome mio e dell’intera Asl Taranto – ha detto il direttore generale, Gregorio Colacicco – esprimo grande cordoglio per la morte di questa giovane. Una vita piena di sogni e speranze ancora da realizzare è stata spezzata a causa di un terribile incidente stradale, una giovane è stata strappata all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici, e a loro esprimiamo la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”.