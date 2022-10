Scontro frontale alle porte di Montorio, Verona: morto sul colpo uno dei conducenti, l'altro era senza patente

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Tragico incidente stradale questa mattina, poco prima delle 7.30, all’interno del territorio comunale di Verona, nel quartiere di Montorio. Un uomo ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo quanto è emerso, l’altro conducente non avrebbe potuto mettersi al volante perché non era in possesso della patente di guida.

La dinamica dell’incidente avvenuto dentro Verona in via da Legnano

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro frontale tra due mezzi, un furgone e un autocarro. L’incidente è avvenuto in via Antonio da Legnano.

La Polizia locale sta effettuando i rilievi sul posto per stabilire cosa possa aver causato la tragedia e chiarire le condizioni di salute dei due autisti.

Morto sul colpo uno dei due conducenti, inutile l’intervento dei sanitari

Uno dei due conducenti è morto sul posto nonostante lo spiegamento di forze. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con sette unità e due mezzi, insieme al personale del Suem 118.

Per l’uomo non c’è stato niente da fare. Aveva riportato ferite troppo gravi, e i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarne il decesso.

Un autista non aveva la patente, revocata per guida in stato di ebbrezza

Secondo quanto riporta Rai News, il 42enne di Verona che avrebbe causato lo scontro frontale non avrebbe potuto mettersi alla guida del suo mezzo.

La patente gli era stata infatti revocata dopo che per ben tre volta gli sarebbe stata sospesa per guida in stato di ebbrezza.

Per lui era scattato il provvedimento della durata di tre anni. Ora, oltre alle possibili conseguenze per aver causato l’incidente, rischia una multa di oltre 30 mila euro e un anno di carcere.

Bisognerà però aspettare l’ufficialità di queste informazioni e il termine delle indagini da parte della Polizia.

Fonte foto: Tuttocittà Dove è avvenuto l’incidente che ha causato una vittima e paralizzato il traffico a Verona.

Traffico bloccato e deviazioni a Verona alle porte del quartiere Montorio

Dopo il violento incidente, il traffico è rimasto paralizzato nel quartiere, e la Polizia locale è dovuta intervenire per far riprendere, lentamente la viabilità.

È rimasto bloccato il traffico in direzione Montorio, mentre i mezzi diretti verso il centro della città sono stati deviati su via del Vegron.