Sciopero Trenord 6 settembre in Lombardia: orari e treni garantiti, quali sono le fasce di garanzia previste

Scatta lo sciopero di Trenord per tutta la giornata del 6 settembre a Milano e nel resto della Lombardia. L’agitazione di 23 ore è stata proclamata dai sindacati Orsa, Uiltrasporti, Fast e Faisa Cisal dalle 3 di mercoledì alle 2 di giovedì 7 settembre. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. I disagi per i viaggiatori saranno attenuati dalle corse garantite nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.

I treni garantiti

Trenord comunica che saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto Fs e Malpensa Aeroporto.

L’azienda specifica inoltre i treni garantiti nella mattinata saranno quelli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9, mentre nella fascia pomeridiana, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21.

Fonte foto: ANSA Le tabelle treni garantiti si possono trovare in questo Pdf oltre che sul sito e nell’app di Trenord, dove saranno pubblicati aggiornamenti sullo sciopero. L’azienda invita i passeggeri a consultare l’elenco degli oltre 500 convogli attivi, soprattutto per quanto riguarda gli orari delle corse serali per il rientro, e a prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione

I motivi dello sciopero

A spiegare i motivi della protesta il segretario Uil Trasporti, Angelo Cotroneo, che ha parlato di “comportamento irresponsabile del management di Trenord che avrebbe potuto evitare la nostra azione di sciopero”

“La struttura aziendale di Relazioni Industriali – ha spiegato – anziché trovare soluzioni alle tante criticità per svelenire il clima e avvicinare le posizioni aziendali a quelle sindacali, ha preso parte al gioco ed è più volte entrata nelle dinamiche di natura sindacale tra i sindacati ed ha acuito ancor di più le distanze senza garantire pari dignità tra le rappresentanze dei lavoratori”.

“Lo stallo politico e l’immobilismo manageriale – ha aggiunto Cotroneo – a cui stiamo assistendo ci obbliga ad utilizzare, nel rispetto delle regole, l’unico strumento a nostra disposizione, lo sciopero, nelle speranza di poter sbloccare la situazione e risolvere una serie di problematiche lavorative che incidono anche sulla qualità del servizio erogato ai cittadini”.