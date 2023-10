Sciopero nazionale mezzi pubblici venerdì 20 ottobre, si fermano anche treni e aerei: tutti i voli garantiti

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il 20 ottobre sarà un vero e proprio venerdì nero per i trasporti in tutta Italia, con un maxi sciopero indetto da diverse anime dei sindacati di base italiani destinato a creare caos nelle città. Si rischia lo stop di treni, su linee nazionali e regionali, oltre a quello del trasporto pubblico locale, voli, la chiusura delle scuole in tutto il Paese e l’interruzione di altri servizi, compresi quelli della sanità.

I motivi dello sciopero

“Non se ne può più”, l’urlo dei sindacati che hanno proclamato l’agitazione per chiedere nuovi contratti e maggior tutela sul luogo di lavoro. A indire lo sciopero diverse sigle sindacali come SGB – Sindacato Generale di Base, CUB – Confederazione Unitaria di Base, Sì COBAS, Adl Cobas, USI – Unione Sindacale Italiana e USI – Educazione.

Le sigle, infatti, denunciano che nonostante l’inflazione il nuovo contratto non arriva e che finora, visti gli zero aumenti, adesso “prospettano i soliti stanziamenti e le solite elemosine da pochissime decine di euro, sulle quali non mancherà l’appoggio dei soliti noti”. “I salari più bassi d’Europa, l’unico Paese dove siano più bassi anche rispetto a 30 anni fa. Vogliamo continuare così?” la provocazione.

Fonte foto: ANSA

Sciopero dei treni

Ad aprire il filone degli scioperi è il comparto ferroviario, con l’avvio dell’agitazione segnato per il 19 ottobre alle 21 fino allo stesso orario del 20. A essere coinvolti il personale del Gruppo FS Italiane, di Trenord e di Italo.

Lo sciopero coinvolge diversi servizi come l’Alta Velocità, Lunga Percorrenza e Regionale. Possibili modifiche alla regolare viabilità anche prima e dopo gli orari ufficiali d’inizio e di fine dell’agitazione.

Stop al trasporto pubblico

Problemi anche al trasporto pubblico, con metro, tram e autobus destinati a fermarsi. Da Milano a Roma, lo sciopero è stato indetto per 24 ore con modalità stabilite diversamente sui vari territori.

A Milano, per esempio, l’agitazione avrà differenti fasce orarie per il personale di esercizio: in metropolitana sarà possibile dalle 18 al termine del servizio, in superficie sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. A Roma, invece, a rischio le fasce 8.30-17 e dalle 20 sino a fine servizio.

Agitazione anche a scuola

Per la scuola è già arrivata la circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che lo scorso 12 ottobre scriveva come “per l’intera giornata del 20 ottobre 2023, è previsto uno sciopero generale”.

A proclamare l’astensione “dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale” sono stati i sindacati Adl Varese, Cub, Sgb e SI Cobas. Hanno aderito anche l’U.S.I. – Unione Sindacale Italiana e l’USI – Educazione, che parlano di uno “sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici di qualsiasi forma compresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione”.

A rischio numerosi voli

Infine lo sciopero interesserà anche il comparto aereo, con numerosi voli a rischi cancellazione per l’agitazione che avrà luogo da mezzanotte del 20 ottobre a quella del 21.

Ma come sempre diversi saranno i voli garantiti. Nello specifico, fa sapere l’Enac, saranno garantiti tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00 e tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Per tutti gli altri voli garantiti l'Enac ha diramato una lista presente sul proprio sito.