Metropolitana gialla M3 chiusa a Milano tra fermate Sondrio-Comasina: uomo su binari, avrebbe tentato suicidio

Circolazione interrotta nella mattinata di martedì 17 ottobre sulla linea gialla della metropolitana di Milano e, più precisamente, nella tratta compresa tra le stazioni di Sondrio e Comasina. Segnalata la presenza di un uomo sui binari.

La spiegazione di Atm

Atm ha reso noto alle 9.03, via ‘X’, che “M3 è chiusa tra Sondrio e Comasina dopo un tentativo di suicidio. È in corso l’intervento del personale sanitario. Ad Affori non si può cambiare con le S. Sono in arrivo bus per collegare le stazioni della tratta interrotta”.

Poco più di 30 minuti dopo, la stessa Atm ha comunicato che sulla M3, tra Sondrio e Comasina, “i treni sono sostituiti da oltre 20 bus che servono le stazioni chiuse. A Zara non si cambia con la M5. In alternativa ad Affori, considerate altre stazioni delle linee S. Sul resto della linea i treni potrebbero essere rallentati”.

Alle ore 11.24, Atm ha poi annunciato: “Stiamo riaprendo le stazioni chiuse e i treni tornano a viaggiare su tutta la linea. Considerate maggiori tempi di percorrenza e di attesa”.

Cosa è successo a Milano

Stando a quanto riportato da ‘Milano Today’, attorno alle ore 8.45, una persona, di cui non sono ancora state rese note le generalità, sarebbe finita sotto un treno della metropolitana nella stazione di Maciachini, sulla linea gialla.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un’auto medica, è stato immediato.