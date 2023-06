Scarcerato in Germania il camionista che ha ucciso Davide Rebellin: potrebbe essere interrogato in Italia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Wolfgang Rieke, il camionista tedesco arrestato giovedì 16 giugno per la morte di Davide Rebellin, è stato scarcerato. L’uomo era detenuto nel carcere di Munster dopo l’esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dalla Procura di Vicenza. Ma il giudice ha sospeso la misura cautelare perché in Germania, di fatto, l’omicidio stradale non è previsto dal Codice penale. Rieke deve rispondere anche di fuga e omissione di soccorso.

Di cosa è accusato il camionista

Secondo gli accertamenti condotti dagli inquirenti italiani Wolfgang Rieke era alla guida del camion che il 30 novembre 2022 ha investito e ucciso il ciclista Davide Rebellin.

Quest’ultimo stava tornando a casa dall’allenamento quando, all’altezza di una rotonda della strada regionale 11 in direzione Montebello Vicentino, è stato investito. Un video girato da alcuni passanti mostrerebbe Rieke che scende dal camion e poco dopo si allontana.

Il tentativo di coprire le prove dell’incidente

Inoltre, secondo quanto accertato dai carabinieri di Vicenza, il camionista avrebbe tentato di cancellare le tracce dello scontro utilizzando detergenti a forte reazione acida.

Dalle successive perizie effettuate in Germania, erano emerse deformazioni nelle parti in plastica del paraurti anteriore del camion compatibili con l’urto con la bicicletta e con il corpo del ciclista.

Per queste ragioni, lo scorso 16 giugno, il Giudice per le indagini preliminari di Vicenza, Nicolò Gianesini, aveva emesso un mandato di cattura europeo. La Procura ha inoltre chiesto l’estradizione di Rieke in Italia.

La scarcerazione decisa dal giudice tedesco

Ora però il camionista è stato rimesso in libertà. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, Rieke ha l’obbligo di firma ogni venerdì ed è a disposizione della giustizia tedesca, che deve pronunciarsi sul caso.

A quanto pare Rieke avrebbe detto al giudice tedesco di non avere intenzione di sottrarsi alle proprie responsabilità e di essere pronto a venire in Italia per essere interrogato dai magistrati di Vicenza.

Anche la questione dell’estradizione è legata alla tipologia di reato – l’omicidio stradale – che in Germania non esiste. Per queste ragioni i giudici tedeschi hanno preso tempo e si sono riservati di decidere dopo aver valutato con attenzione il caso.