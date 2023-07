Saltano due concerti di Salmo dopo l'incidente che ha coinvolto il rapper: "Rischiato di perdere un braccio"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Paura per Salmo. A causa di un brutto incidente il rapper ha annullato due concerti, le prossime date del suo tour estivo previste in Sicilia, a Palermo e Catania. “Ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro”, ha scritto il cantante sui social.

Incidente per Salmo

Ad annunciare il rinvio delle due date siciliane a causa di un incidente è stato lo stesso Salmo che su Instagram ha pubblicato due foto che lo ritraggono in ospedale. Per lui un serio infortunio al braccio, che mostra completamente fasciato in una delle due foto.

Il rapper sardo comunque tranquillizza tutti i fan e dice di stare bene, anche se ha rischiato di perdere il braccio.

“Ho rischiato di perdere il braccio”

“Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta di vetro. Sono stato molto fortunato”, ha scritto Salmo nelle storie su Instagram.

“Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente domani in Sicilia, perdonatemi”.

Saltano i concerti a Palermo e Catania

Salmo, impegnato in un tour estivo in Italia e all’estero, era atteso infatti stasera, venerdì 28 luglio, al Green Pop Festival di Palermo e sabato 29 luglio al Wave Summer Music di Catania.

Entrambe le date sono saltate, ma non sono state cancellate: verranno recuperate tra agosto e settembre, fanno sapere gli organizzatori.

I nuovi live si terranno giovedì 31 agosto a Palermo e sabato 2 settembre a Catania. I biglietti precedentemente acquistati per i due concerti restano validi per le nuove date.

Il tour di Salmo

Il tour di Salmo riprenderà quindi il 16 agosto al Sottosopra Festival di Gallipoli, in Puglia. Proseguirà poi il 21 agosto al Follonica Summer Nights (GR), il 23 agosto all’AMA Festival di Romano D’Ezzelino (VI), il 25 agosto al SanB Sound di San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto al festival Fatti di Musica di Acri (CS).

Quindi le due date rinviate a Palermo e Catania, per finire poi il 10 settembre al Decibel Open Air di Firenze. Nel mezzo anche alcune date all’estero nelle vesti di dj: a Corfù (Grecia), Pag (Croazia) e Attard (Malta).