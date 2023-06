Russell Crowe testimonial di Roma per Expo 2030 ricorda Silvio Berlusconi: "Mi piacerebbe interpretarlo"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Arrivato in Italia per la prima data del tour del suo gruppo musicale, gli Indoor Garden Party, l’attore australiano Russell Crowe ha partecipato a una conferenza stampa a Catanzaro. Alla domanda su quale personaggio italiano amerebbe interpretare, l’attore ha risposto senza esitazione Silvio Berlusconi. Russell Crowe è il testimonial per la candidatura di Roma all’Expo 2030.

Crowe: “Mi piacerebbe interpretare Berlusconi”

Quale personaggio italiano mi piacerebbe interpretare? Sicuramente Silvio Berlusconi” ha spiegato l’attore rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella città in cui la sua band terrà il concerto.

“Il cervello mi dice di dare una risposta a questa domanda che per gli eventi recenti potrebbe sembrare un po’ irriverente, ma è proprio quello che penso. Certamente Berlusconi sarebbe un ottimo personaggio da interpretare”, ha spiegato Russell Crowe.

Il primo concerto italiano a Catanzaro

Giunto in Calabria pochi giorni fa, dopo essere atterrato nell’aeroporto di Lamezia Terme l’attore ha trascorso qualche ora a Tropea.

“Il mondo dovrebbe vedere la Calabria, questa terra è molto bella” ha detto l’attore ai presenti al Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro. D’altra parte, lo stesso Crowe aveva elogiato le bellezze della regione con un tweet corredato da uno scatto fatto dalla sua camera d’hotel.

Sempre su Twitter, l’attore australiano famoso per il ruolo nel film “Il Gladiatore” ha invitato a partecipare al concerto degli Indoor Garden Party in programma martedì 20 giugno al teatro Politeama di Catanzaro.

Le altre tappe italiane del gruppo di Russell Crowe

Il tour degli Indoor Garden Party toccherà anche alter città italiane dopo Catanzaro. Il 22 giugno è in programma la tappa a Taranto, il 25 giugno a Roma e il 27 giugno a Bologna. Prima di approdare in Europa, per la precisione a Malta, il tour ha toccato diverse città australiane.

Dopo le date italiane è in programma un’ultima tappa in Repubblica Ceca il 30 giugno. Russell Crowe ha sempre affiancato al lavoro come attore la sua grande passione per la musica, in particolare per la musica rock.

Il gruppo Indoor Garden Party è nato nel 2017 e vede Russell Crowe, che da giovane aveva tentato la carriera come cantante con il nome d’arte di Russ Le Roq, impegnato alla chitarra e alla voce.