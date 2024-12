Angela Merkel a Che tempo che fa, dal rapporto con Silvio Berlusconi e Mario Draghi alle vacanze in Italia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Rompendo il riserbo degli ultimi mesi, Angela Merkel è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. L’ex cancelliera tedesca si è raccontata a 360 gradi, rievocando i suoi rapporti con i premier italiani, parlando delle vacanze nel Bel Paese e dicendo la sua su Vladimir Putin e sulla guerra in Ucraina.

Angela Merkel, Berlusconi e gli altri premier italiani

“Con Berlusconi avevo un rapporto normale“, ha raccontato Angela Merkel lasciando insoddisfatto chi sperava in qualche retroscena. Al di là dei siparietti e degli insulti, veri o presunti, riportati dalla stampa, un Berlusconi in declino aveva definito la politica di Merkel “egemonica” in maniera “egoistica”.

Nell’ottobre del 2012, Berlusconi in conferenza stampa non perdonò “quei sorrisi” di Sarkozy e Merkel rivolti alla sua persona, bollandoli come “tentativo di assassinio della mia credibilità“.

I rapporti turbolenti fra Berlusconi e la Merkel proseguirono anche negli anni successivi alla caduta del Cav. Nel 2014, ad esempio, Berlusconi accusò i tedeschi di negazionismo sui lager nazisti. “Tali parole sono così assurde che il governo federale non intende commentarle”, dichiarò Merkel.

Per quanto riguarda gli altri premier italiani, Angela Merkel ha replicato in questi termini: “Non ho ancora avuto modo di incontrare Giorgia Meloni, è stata eletta quando io avevo già finito il mio incarico. L’ultimo Presidente del Consiglio italiano con cui ho collaborato è stato Mario Draghi e ci capivamo molto bene”.

Le vacanze italiane di Angela Merkel

L’ex donna più potente del mondo, per nove anni di seguito, dal 2010 al 2019, al primo posto nella classifica di Forbes, ha poi rievocato le sue vacanze in Italia, a Ischia e in Alto Adige.

“Io una volta andavo spesso in vacanza a Ischia. Ho dovuto un po’ scappare dai paparazzi perché Ischia è montuosa e non c’era un angolo in cui non ci potesse essere un paparazzo appostato”, ha spiegato.

“Vado spesso in Alto Adige adesso, non tutti i giornalisti sono così coraggiosi, non tutti riescono ad arrampicarsi sulle montagne”.

La guerra in Ucraina

L’ex premier italiano Romano Prodi ha affermato che se l’Europa avesse avuto un esercito comune, non ci sarebbe stata l’invasione della Russia all’Ucraina.

Pur avendo “molta stima di Romano Prodi”, Angela Merkel dissente. Merkel ha invocato l’unità dell’Ue e dei Paesi Nato in risposta all’aggressione russa dell’Ucraina, che “deve mantenersi come Stato autonomo e prendere le sue decisioni”.

La sicurezza dell’Europa, ritiene Merkel, dipende anche dall’esito di questa guerra. “Per questo Putin non può vincere la guerra e noi insieme dobbiamo sostenere l’Ucraina”, ha aggiunto.