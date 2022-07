Russell Crowe "torna" al Colosseo e fa sognare il web. Ma non è l'unico vip in vacanza in Italia: ecco i nomi

Russell Crowe, il gladiatore del film omonimo, è in vacanza a Roma con la famiglia. È bastata una foto scattata al Colosseo, e poi postata su Twitter, a mandare letteralmente in tilt il web. In poche ore il tweet ha ricevuto circa seicentomila reazioni. Crowe ha scattato un selfie con la sua famiglia scrivendo: “Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”. Il riferimento, chiaramente, è al celeberrimo film del 2000.

Le vacanze romane di Russell Crowe, dopo il Colosseo fontana di Trevi

In realtà nessuna scena del film “Il gladiatore” è stata girata al Colosseo. Ma i combattimenti della pellicola diretta da Ridley Scott si svolgono spesso proprio nel Colosseo di Roma. Da qui la battuta di Russell Crowe, che deve buona parte della sua popolarità proprio al film “Il gladiatore”.

L’attore neozelandese sta documentando in questi giorni le sue “vacanze romane” sui social. Un altro post molto apprezzato riguarda la fontana di Trevi. “Uno dei miei luoghi preferiti nell’universo”, ha scritto Crowe, suscitando anche in questo caso la reazione di migliaia di fan.

One of my favourite places in the universe pic.twitter.com/L0ChKpWu7Y — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

Tanti vip in vacanza in Italia, tra loro anche Angelina Jolie

Russell Crowe, che si trova a Roma per lavoro (interpreterà Padre Gabriele Pietro Amorth in The Pope’s exorcist diretto da Julius Avery), ha approfittato delle ore libere per visitare la città insieme alla sua famiglia.

Ma il protagonista del “Gladiatore” non è l’unico vip in vacanza a Roma o in Italia in questi giorni.

Tra di loro c’è Angelina Jolie, che recentemente ha accompagnato la figlia al concerto dei Maneskin al Circo Massimo.

Dai Beckham a Sanna Marin: gli altri personaggi famosi in ferie in Italia

L’attore Jared Leto si trova sull’isola d’Elba, mentre il leader dei Green Day, Billie Joe Armstrong, ha optato per la cittadina toscana di Cortona. La famiglia Beckham, in questi giorni, è invece divisa tra Venezia e Portofino.

L’attrice Eva Longoria si è fatta vedere a Capri, mentre Gwyneth Paltrow è tornata in Umbria, uno dei luoghi che ama di più.

Come noto, infine, la premier finlandese Sanna Marin sta trascorrendo le vacanze in Veneto, nella zona di Conegliano, tra le vigne del Prosecco.