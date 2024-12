Antonio Ricci replica a Pier Silvio Berlusconi dopo l'ultimatum a Striscia, critiche e riferimento alla Rai

Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, ha aperto alla possibilità che Striscia la Notizia possa alternarsi su Canale5 con un altro programma nella fascia dell’access prime time. Antonio Ricci, ideatore e fondatore del tg satirico, ha replicato al manager, invitandolo a migliorare l’offerta in prima serata della rete ammiraglia.

Striscia la Notizia, scontro tra Pier Silvio Berlusconi e Antonio Ricci

Tra Berlusconi e Ricci è in corso uno scontro non con toni aspri. Lo si potrebbe definire una sorta di braccio di ferro a bassa intensità in cui da un lato c’è Pier Silvio che vede uno dei programmi storici calare negli ascolti tv, dall’altro c’è il ‘papà’ di Striscia che prova a mantenersi saldo nel territorio che occupa da decenni.

“Momento faticoso” per Striscia, ha dichiarato Berlusconi nelle scorse ore, durante la conferenza stampa in cui ha fatto il punto sull’universo Mediaset. Non solo: il manager non ha escluso che il tg satirico in futuro possa alternarsi con un’altra trasmissione. Ricci non ha gradito un granché ed ha replicato.

Fonte foto: ANSA Antonio Ricci

“Sono tranquillissimo – ha spiegato l’autore tv all’Ansa – perché ho già vissuto questi momenti. Striscia sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà. Controllando i dati d’ascolto, al 99,9% Striscia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il “fenomeno” dei pacchi (Affari Tuoi, ndr)”.

Ricci: “Canale5 migliori il prime time”

Il punto del discorso di Berlusconi che maggiormente ha colpito Ricci è quello relativo all’eventualità che Striscia non abbia più il monopolio dell’access prime time di Canale5.

“Nel futuro, per rendere più attrattiva l’offerta, ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time, prima che la Rai si riorganizzi anche in questa fascia”, ha dichiarato il ‘papà’ di Striscia.

Dunque, secondo Ricci il problema non è il suo tg satirico, bensì la proposta televisiva di Canale5 che arriva subito dopo la messa in onda del suo show.

Striscia la Notizia, perché si parla di crisi

Perché si parla di crisi di Striscia? Perché la trasmissione da mesi non garantisce più gli ascolti monstre di un tempo. In media, in questo momento Striscia intercetta circa 3 milioni di utenti o poco meno, galleggiando attorno al 15% di share.

Affari Tuoi di Rai1 ne raggiunge oltre 5.5 milioni ogni sera, superando quasi sempre il 25%. Da un lato c’è uno show in piena salute, quello di Stefano De Martino, dall’altro una trasmissione, ossia Striscia, che deve provare e risalire la china e a non perdere terreno.