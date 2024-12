Tony Effe escluso dal Concerto di Capodanno 2025 a Roma, l'annuncio del sindaco Gualtieri: Sanremo a rischio?

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Bufera su Tony Effe, annunciato – e poi ritirato – dal sindaco Roberto Gualtieri come uno dei cantanti sul palco del Concerto di Capodanno 2025 a Roma. La notizia ha suscitato numerose polemiche, a sinistra e destra, tanto da mettere in discussione anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Tra chi ha protestato contro lo spazio offerto al cantante romano ci sono Maurizio Gasparri e il Codacons.

Tony Effe non canterà al Concerto di Capodanno 2025 a Roma

La scorsa settimana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa organizzata ad hoc, la lineup del Concerto di Capodanno 2025 a Roma, in programma al Circo Massimo nella serata del 31 dicembre.

Nel corso dell’evento completamente gratuito, avrebbero dovuto esibirsi Mahmood, Mara Sattei e Tony Effe.

Tony Effe

Il Comune di Roma, dopo le polemiche arrivate da sinistra e da destra, ha inviato una mail al trapper, chiedendo di fare un passo indietro, rinunciando a esibirsi al concerto di capodanno al Circo Massimo, per evitare che diventasse un’occasione divisiva per la città.

Le donne di Pd e Azione avevano scritto una lettera al sindaco Gualtieri per chiedere un dietrofront sull’invito a Tony Effe, in polemica con i testi del trapper, che, hanno spiegato, “veicolano messaggi offensivi verso le donne e normalizzano atteggiamenti violenti”.

L’annuncio del sindaco Roberto Gualtieri

Lunedì 16 dicembre è arrivato l’intervento chiarificatore di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma: “Nessuna censura, è risultato evidente che quella scelta avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro”.

Di fatto, Tony Effe non ci sarà: “Avremmo dovuto compiere prima questa valutazione e di questo ci scusiamo innanzitutto con Tony Effe“.

Quanto alla possibilità di risarcimenti, “per fortuna non c’erano contratti firmati e non ci sono penali da pagare”.

Maurizio Gasparri contro Tony Effe a Sanremo 2025

Dopo la partecipazione al Concerto di Capodanno 2025 a Roma, per Tony Effe potrebbe essere in discussione anche quella al Festival di Sanremo 2025, annunciata dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti.

Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha invitato la Rai “a fare una riflessione su alcuni rapper improvvidamente coinvolti da Conti nel Festival di Sanremo”, aggiungendo che “perfino il Comune di Roma, di fronte alle giuste proteste per i toni molto violenti, sessisti e di offesa delle donne di canzoni di alcuni personaggi, come Tony Effe e altri, ha deciso di cancellarne la presenza al concerto di fine anno che si terrà nella Capitale”.

L’attacco del Codacons su Tony Effe al Festival di Sanremo

Critico su Tony Effe a Sanremo è anche il Codacons.

Il suo presidente Carlo Rienzi ha dichiarato: “Se sarà bloccata l’ esibizione di Tony Effe al concertone di Capodanno a Roma, la stessa misura deve valere anche per Sanremo, dove il rapper”.

Secondo il numero uno del Codacons, “non si capisce perché se i testi di Tony Effe sono troppo violenti e offensivi verso le donne per il concerto di Capodanno, gli stessi testi possono andare bene per un evento nazional popolare come il Festival di Sanremo”.