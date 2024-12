Jovanotti a Belve racconta l'aneddoto con Silvio Berlusconi in bagno: "Mi chiese di fare pipì insieme"

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato invitato a Belve da Francesca Fagnani. La puntata andrà in onda martedì 17 dicembre, ma – come da prassi – sono già uscite alcune anticipazioni. Non è passata inosservata quella relativa a un aneddoto su Silvio Berlusconi, in bagno, prima di una partita del Milan: “Mi chiese di fare pipì insieme“, ha rivelato il cantante, spiegando anche il motivo.

Jovanotti e l’aneddoto su Silvio Berlusconi in bagno

L’intervista è stata molto profonda, soprattutto sui temi familiari, ma c’è stato spazio anche per aneddoti divertenti.

Su tutti, quello relativo a Silvio Berlusconi e alla bizzarra richiesta prima di una partita del Milan.

Fonte foto: IPA Lorenzo Jovanotti ospite di Francesca Fagnani a Belve

Jovanotti ha infatti svelato che, all’inizio della sua carriera, il Cavaliere gli propose di condurre la Tv dei ragazzi al posto di Paolo Bonolis.

I due si sono quindi incontrati prima di andare a vedere dal vivo la squadra rossonera, partendo “con l’elicottero da Arcore“.

Il cantante ha ricordato che “lui ha sfoderato tutto il suo repertorio. Poi mi disse: ‘Dobbiamo fare la pipì insieme sennò il Milan perde!'”.

“Così io e Berlusconi abbiamo fatto la pipì vicini, uno accanto all’altro. Se è stato un bel momento? Bellissimo, memorabile. Però mi disse anche ‘Leggi, leggi libri, leggi tutto’. E io quel consiglio poi l’ho seguito”, ha aggiunto.

Il flirt con Valeria Marini

C’è stato spazio anche per la risposta di Jovanotti a Valeria Marini, con la showgirl che in passato ha parlato di un flirt col cantante.

Ridendo, Jovanotti ha replicato così: “Sono un uomo elegante, non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei…”.

La depressione della madre dopo la morte del fratello Umberto

Decisamente diversi i toni riguardanti gli ostacoli affrontati dalla famiglia, in particolare dalla madre, Viola Cardinali.

Il cantante parlato della depressione della donna e della morte del fratello, Umberto, avvenuta in occasione di un incidente aereo: “Quando è morto, a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, lei non è riuscita a piangere. Per il resto della vita lei ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime. Perché probabilmente sarebbero state troppe”.

I problemi di salute della figlia Teresa

Jovanotti ha parlato anche dei problemi di salute della figlia, Teresa, che lei stessa aveva raccontato sui social: “Ho reagito cercando di tirare fuori tutta la forza che avevo per essere un punto solido accanto a lei e accanto a sua madre. Esco da un anno difficile, di recupero fisico”, ha detto riferendosi all’incidente in bicicletta a Santo Domingo e alla riabilitazione, “per cui per me è tutto nuovo e devo capire come stare dentro questo corpo nuovo. Avevo perso i miei colori, avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo. Però sto lavorando tanto e a marzo sarò pronto per il tour”.