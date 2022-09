Ruba un aereo e minaccia di schiantarsi sul supermercato, arrestato all'atterraggio: il video del folle volo

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Ruba un aereo, un piccolo velivolo turistico, e inizia un folle volo minacciando di schiantarsi su un supermercato. Al suo atterraggio è stato arrestato, ma per i cittadini sono stati attimi di panico.

Ruba un aereo e minaccia di schiantarsi: la ricostruzione

Il fatto è avvenuto a Tupelo, Mississippi.

Lui, Cory Patterson, 28 anni, alle 5 del mattino di sabato 3 settembre, stava già sorvolando i cieli di Tupelo senza alcuna autorizzazione.

L’allarme è stato lanciato dalla polizia locale, che in un comunicato ha riferito che un aereo sottratto illegalmente, per la precisione un Beechcraft King Air C90A del 1987, stava sorvolando la città.

Secondo una prima ricostruzione, Patterson si sarebbe introdotto illegalmente in un aeroporto per poi entrare nel velivolo e decollare.

Poco dopo, Cory ha telefonato al 911 e ha minacciato di schiantarsi su un supermercato della catena Walmart.

L’intervento della polizia

La polizia di Tupelo, cittadina a sud-est di Memphis, ha subito disposto la chiusura di tutte le strade e invitato i residenti a restare al sicuro.

Nelle prime ore il velivolo ha sorvolato Tupelo per poi spostarsi verso Blue Springs puntando verso una fabbrica del marchio Toyota.

Nelle ore di tensione non sono mancate le speculazioni, tra utenti che chiedevano di abbattere il velivolo con i caccia e altri che giuravano di averlo visto schiantarsi.

Nel frattempo, in ogni caso, la polizia di Tupelo è rimasta in contatto con il pilota improvvisato.

L’atterraggio e l’arresto

Il caso è stato seguito anche dal governatore Tate Reeves, che in una nota pubblicata sui social ha poi comunicato che alle 11:37 l’aereo ha concluso il suo volo.

Secondo la ‘ABC’, Patterson ha effettuato un atterraggio di fortuna in un campo vicino a Gravestown, accusando solo qualche escoriazione.

L’FBI sta ora indagando sui motivi del gesto. Per il momento sul ragazzo non si hanno notizie, ma lo sceriffo della contea di Benton ha riferito all’Associated Press che Cory si trovava già in custodia delle forze dell’ordine.

Sui social circola un presunto ultimo messaggio attribuito al profilo Facebook di Cory in cui il ragazzo avrebbe scritto parole d’affetto per la sua famiglia, prima di un criptico “addio”, ma tutto è ancora da accertare.

Fortunatamente il suo gesto non ha causato danni né feriti. Subito dopo l’atterraggio, Cory è stato arrestato.

