Piloti di aereo litigano in cabina: rissa durante il volo

Due piloti dell’Air France hanno discusso e dato vita a una rissa nella cabina di pilotaggio durante un volo. A raccontare l’episodio è stata ‘La Tribune’.

La ricostruzione dei fatti

Poco dopo il decollo, uno dei piloti avrebbe schiaffeggiato l’altro in seguito a un diverbio: i due si sono poi afferrati per il bavero e uno dei due ha lanciato la propria valigetta addosso all’altro. Gli assistenti di volo hanno sentito la lite dalla cabina e sono intervenuti per dividerli.

Dopo aver sedato la rissa, un membro dell’equipaggio di cabina è stato costretto a trascorrere il resto del volo seduto dietro i piloti per la paura che la situazione potesse degenerare di nuovo.

La dichiarazione di Air France

Un portavoce di Air France ha descritto la rissa avvenuta in cabina di pilotaggio come un “comportamento del tutto inappropriato“. La compagnia aerea ha confermato che c’è stata una “controversia” con uno scambio di “gesti inappropriati”, ma ha precisato anche che “l’incidente si è concluso rapidamente senza intaccare né la condotta né la sicurezza del volo che è proseguito normalmente”.

I piloti protagonisti della rissa nella cabina di pilotaggio sono stati “sospesi” e sono attualmente “sotto indagine“, come spiegato nel rapporto dell’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile francese.

Quella della rissa tra piloti non è l’unico “evento preoccupante” emerso nell’approfondimento dedicato ad Air France da ‘La Tribune’: è stato anche riportato, per esempio, che nel mese di febbraio un aereo è stato messo in spinta con un solo motore acceso.

Fonte foto: iStock - anouchka ‘La Tribune’ ha dedicato un approfondimento ad Air France e agli “eventi preoccupanti” che si sono verificati sui suoi voli nel giro di pochi mesi: dai piloti che litigano in cabina di pilotaggio agli equipaggi che dimenticano di avviare il secondo motore prima del decollo dell’aereo.

Il precedente

Non è la prima volta che, durante un volo, scoppia la rissa tra piloti. Nel 2018, infatti, anche due piloti della Iraqi Airways furono sospesi dopo essere venuti alle mani per una discussione, in quel caso legata al cibo. L’aereo era diretto a Baghdad da Mashhad in Iran. La rissa vide protagonisti un capitano e il primo ufficiale, che si scontrarono nella cabina di pilotaggio.