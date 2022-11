Roma, spari davanti a un centro scommesse: 24enne ferito, fermato l'uomo che ha premuto il grilletto

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Nuovi colpi di pistola in strada a Roma nella mattina di lunedì 14 novembre 2022. A rimanere ferito alle gambe, secondo quanto riferito dalle testate locali, è un ragazzo 24enne di origini egiziane che poco dopo le 13 è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da un altro uomo in via Prenestina, davanti a una agenzia di scommesse.Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato l’autore degli spari.

Sparatoria davanti al centro scommesse, un ferito

Dopo la sparatoria avvenuta sabato a Tor Bella Monaca, Roma balza nuovamente agli onori della cronaca per un nuovo episodio avvenuto in pieno giorno. Poco dopo le 13, infatti, un 24enne egiziano è stato colpito alla gamba da un uomo che gli ha puntato contro la pistola. La sparatoria è avvenuta in via Prenestina 673 davanti all’agenzia di scommesse Snai.

Decine le chiamate al 112 sia da parte dei residenti, allarmati dallo sparo, e da parte dei passanti che hanno visto un uomo riverso in terra in una pozza di sangue. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è stato ricoverato in codice rosso, in prognosi riservata, al San Giovanni.

Fermato un uomo

Pochi minuti dopo la sparatoria i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un uomo che aveva ancora la pistola in mano. Si tratta di un 71enne, ritenuto responsabile del ferimento del giovane.

L’anziano, immobilizzato e disarmato, è stato accompagnato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Indagini sulla sparatoria

Sul luogo della sparatoria, oltre i sanitari che hanno soccorso il 24enne ferito, sono giunti i carabinieri che hanno fatto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire quanto accaduto. Fondamentale sarà le deposizione del 71enne fermato, ma ancora non sono chiare le circostanze che hanno portato l’uomo ad aprire il fuoco contro il giovane.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un diverbio tra il giovane e il 71enne che potrebbe dunque aver impugnato la pistola e sparato al 24enne per “vendetta”.