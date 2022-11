Roma, spari in strada a Tor Bella Monaca: 19enne ferito nella notte, a sparagli due uomini fuggiti in auto

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un giovane di 19 anni, incensurato, è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nella notte a Tor Bella Monaca, a Roma. Il ragazzo, secondo quanto riferito dai media locali, è stato colpito al braccio da due uomini che poi sono fuggiti a bordo di un’auto. Il 19enne si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, al Policlinico di Tor Vergata.

Roma, sparatoria nella notte

La notte della Capitale è stata sconvolta da una sparatoria avvenuta poco dopo la mezzanotte a Tor Bella Monaca. Secondo quanto appurato i colpi di pistola sono stati esplosi nella zona di via dell’Archeologia contro un 19enne che è stato colpito diverse volte agli arti.

Il ragazzo, incensurato, è stato soccorso da un amico ed è stato trasportato da quest’ultimo in ospedale. Lasciato alle porte della struttura, dell’amico si sono perse le tracce.

Fonte foto: Virgilio Notizie

La ricostruzione della sparatoria

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il 19enne rimasto vittima della sparatoria avrebbe fornito un primo quadro agli inquirenti che stanno lavorando sul caso. Sentito dalla polizia al suo arrivo in ospedale, il giovane ha detto che stava camminando in zona quando è stato raggiunto da almeno due persone a bordo di un’auto che hanno aperto il fuoco.

Dalle prime informazioni sembra che il luogo della sparatoria sia via dell’Archeologia, strada nota a Tor Bella Monaca per lo spaccio h24. La versione del giovane al momento è al vaglio della polizia che ha acquisito alcune telecamere sia in zona di via dell’Archeologia, sia nei pressi dell’ospedale.

Indagini in corso

A indagare sul caso sono gli agenti del commissariato Casilino che hanno raggiunto la vittima in ospedale. La prima ipotesi al vaglio è quella relativa a un regolamento di conti, ma il 19enne – come anticipato – risulta essere incensurato e dunque si dovrà scavare nella sua vita per cercare di capire se fosse o meno l’obiettivo di chi gli ha sparato contro.

Intanto nella Capitale è caccia a chi ha premuto il grilletto, con le immagini delle videocamere della zona che potranno essere utili agli inquirenti per cercare di ricostruire l’eventuale fuga degli uomini a bordo dell’auto dalla quale sono stati esplosi i colpi nella notte romana.