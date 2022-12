Roma, sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti: operazione della polizia, 4 persone arrestate

Operazione della Polizia a Roma. 4 persone sono accusate di sequestro di persona e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il sequestro

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato dall’agenzia Italpress, la sera del 17 novembre 2022, alcune persone armate ed incappucciate si sono presentate presso un’abitazione del quartiere Torrino, alla ricerca di una persona di etnia rom, tentando di sfondare la porta.

Non avendo trovato la persona che cercavano, il gruppo si è ripresentato alla medesima abitazione nella serata del 4 dicembre, questa volta costringendo con violenza due donne, appartenenti alla medesima famiglia del ricercato, a salire nelle loro auto per poi rapirle.

L’indomani mattina una delle due donne, appartenenti ad una famiglia criminale romana di origini rom, è stata liberata, mentre è rimasta in ostaggio dei sequestratori.

L’allarme e l’intervento delle Forze dell’Ordine

L’allarme alle Forze dell’ordine é stato dato da uno dei figli della donna, minorenne, che aveva visto la mamma spinta con forza salire a bordo di un’auto.

Nel pomeriggio del 6 dicembre 2022, uno dei sequestratori (che avrebbe portato con sé la donna rapita al fine di usarla per lo scambio con droga e soldi richiesti alla parte della vittima), aveva dato appuntamento in un centro commerciale alle due donne appartenenti alla famiglia della persona rapita.

Fonte foto: 123RF Maxi-operazione della Polizia a Roma

A quel punto la polizia è intervenuta liberando la donna sequestrata e fermando tutti i presenti.

L’operazione di polizia ha consentito di sequestrare circa 7 kg di cocaina, ripartiti in panetti da 1 kg., nonché 165.000 euro in contanti, portati sul posto da una delle parenti della donna rapita, come riscatto del sequestro.

Le perquisizioni

Nel corso di successive perquisizioni locali e domiciliari è stato eseguito un ulteriore arresto nei confronti di un sodale del gruppo dei rom, un romano trovato in possesso di 7 kg. di cocaina, 5 kg. circa di marjuana, 2 kg e 200 grammi circa di hashish e di oltre 5.000 euro in contanti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il movente che ha portato al sequestro della donna è da attribuire alla responsabilità della famiglia rom per aver sottratto un ingente quantitativo di stupefacente alla famiglia rivale.

Sempre sul fronte della cronaca romana, nei giorni scorsi un nuovo fatto di cronaca ha tinto di “giallo” la Capitale: accanto alla ferrovia in zona Ponte di Nona è stato trovato un corpo decapitato in stato di decomposizione.

Il fatto è accaduto a pochi giorni dalla sparatoria di Fidene, nella quale è morta anche un’amica del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.